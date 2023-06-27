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小姊妹誤食大麻糖昏迷 港母報警拘分居丈夫

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港天水圍一對年僅2歲及4歲的小姊妹，疑在前晚被家人誤餵大麻糖後嘔吐半昏迷送院。女童的母親昨晨趕抵醫院得悉情況決定「大義滅親」報警。警方經調查，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童的父親和表姑媽外，女童父親另涉「藏毒」被捕。事發後女童母親在Facebook發文表示內疚和崩潰，透露「兩個女醒唔到，無意識，瞳孔放大」。

文匯報報導，據悉兩名女童的父母正在分居等候辦理離婚手續，母親早前已搬離天水圍天恒邨恒通樓寓所，兩名女童遂由姓陳（25歲）父親照顧，而恒通樓單位另有陳的父親和一名兄弟同住。現時兩名女童在屯門醫院留醫，情況嚴重。

女童母親昨在社交平台留言，指自己本來已獲派公屋，稍後可與兩名女兒團聚，豈料發生如此不幸的事，並對事件感到非常內疚：「對唔住，如果唔係我太搏命搵錢，可能唔會咁，我真系（係）好內疚，好崩潰。」她又引述警方指兩名女兒吃下的危險藥物劑量「大到成年人都頂唔順」。直斥分居丈夫是「人渣」，並質問為何「要破壞我哋，點解要咁做」。

消息指，前晚（25日）兩名女童的48歲表姑媽聲稱在不知情下，將女童父親放在枱面的大麻糖誤當成普通糖給兩名女童食用，其後發現兩女童嘔吐半昏迷，立即將兩名女童送往天水圍醫院救治後，再被轉送到屯門醫院深切病房留醫。昨日早上約10時，女童母親趕到醫院了解情況，加上醫生亦懷疑女童曾服食有毒物質，於是決定報警。

警方接報後立即展開調查，其後有人承認在住所儲存有大麻糖，遂以涉嫌「藏毒」拘捕女童的父親，他又與女童的表姑媽另涉「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，案件現由元朗警區重案組跟進。警員事後帶同緝毒犬到事發單位調查，但未有任何發現。

有關注兒童權益的團體表示，若家人有吸毒習慣，小朋友普遍都試過誤食毒品。而且該些家庭的小朋友可能會失去正常照顧，例如一日三餐、洗澡等均出現問題，家庭環境及自身的清潔也較骯髒。團體促政府盡快訂立「沒有保護罪」，為被不適當照顧下死亡或受傷，無辦法清晰表達的幼童討回公道，使沒有第三者情況下，犯事者也無法逃出法網。惟對是否要強行分離兒童及吸毒父母，則須視乎情況，若父母有決心戒毒，或可交回父母繼續照顧。

政府已修定法例由今年2月1日起，所有含有大麻二酚（CBD）產品，包括餅乾、糖果，咖啡、護膚品及香薰等，均納入受規管的危險藥物不能管有。

有醫生指，服用大麻後可能會出現胡思亂想、迷幻、精神錯亂等症狀，由於兒童體重較輕，產生這些副作用的機會亦較大。根據《危險藥物條例》，管有及服用CBD產品，最高刑可判入獄7年及罰款100萬港元（約12.7萬美元）。

大麻 咖啡 毒品

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