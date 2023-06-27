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最缺中層工程師 香港工程師學會再赴英搶才

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港多個行業面對人手荒，工程和建測等專業行業亦不例外。明日任期將屆滿的香港工程師學會會長卜國明會見傳媒時承認，未來5至7年業界短缺約3000名建造業相關工程師，主要為中層如土木及環境等類別工程師。

明報報導，卜國明稱學會繼去年後，今年底將再次赴英國「搶人才」，有別以往搶學生，今次目標鎖定已移居當地數年、具一定經驗的工程師回流。卜又期望，繼去年機電工程界與廣東省電機工程學會完成資格互認，今年內亦能就土木和岩土工程師的專業互認，以招攬更多人才。

據報導，工程師學會去年底與港府合作，率團出訪英國向留英學生推銷，以吸引學生回流。卜國明稱，香港最缺「中層嗰班工程師」，故學會今年有意再訪英國，惟今次將鎖定已考取牌照並有一定經驗的工程師回流返港，學會將與香港駐倫敦經濟貿易辦事處商討詳情。

報導稱，他說，對比英國的物價上升，本港未來將會有大型基建工程項目，如交椅洲人工島項目，認為可以吸引人才回流返港。至於會否到其他地方「搶人才」，他說加拿大澳洲亦有不少工程人才，將考慮日後到這兩個國家「說好（香港）工程故事」。

據報指出，除出訪外國，機電工程界去年亦與廣東省電機工程學會完成資格互認，卜國明表示，目前本港缺乏土木、岩土及環境等工程師，期望今年內能就土木和岩土工程師的專業互認。被問及會否因此與本港人才「搶飯碗」，他並不擔心，因可見將來的確缺乏數以千計工程師，而且聘請外來工程師成本不便宜，認為僱主會先聘請本地工程師。

香港 澳洲 加拿大

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