愛國主義教育法草案涵蓋港澳台 凸顯兒童教育

香港示意圖。(圖：shutterstock)

14屆全國人大常委會第三次會議26日起舉行三天，審議多項草案，其中《中華人 民共和國愛國主義教育 法（草案）》對港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。草案明確指出，國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，增強港澳台同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。

綜合中新網、新華網、中國青年報綜合報導，人大常委會會議昨早在北京 人民大會堂舉行，由委員長趙樂際主持。趙樂際提出關於提請審議愛國主義教育法草案的議案，由法制委副主任許安標說明；提請草案目的為「加強新時代愛國主義教育，傳承和弘揚愛國主義，凝聚全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的磅礡力量」。報導未提及草案內容。

「全國人大常委會」法制工作委員會發言人臧鐵偉說，「愛國主義教育法」以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入總結「新時代愛國主義教育」實施經驗，堅持「愛國、愛黨、愛社會主義相統一」，把「維護祖國統一和民族團結」作為著力點，把「實現中華民族偉大復興的中國夢」作為鮮明主題，遵循愛國主義教育規律。

草案共5章38條，主要內容包括關於愛國主義教育的內涵目標、指導思想和總體要求、領導體制和工作原則、內容、部門職責、對象、實施措施、支持保障等。

草案亦規定，愛國主義教育的內容涵蓋思想政治、歷史文化、國家象徵標誌、祖國大好河山、國家統一和民族團結、國家安全和國防、英烈和模範人物事迹等各方面。草案第8條則強調，應把弘揚愛國主義精神與擴大對外開放結合，堅持理性、包容、開放。

至於愛國主義教育的對象，草案規定面向全體公民的同時，凸顯學校和家庭對青少年和兒童的教育，並對公職人員、代表性人士、教職人員和信眾、港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作針對規定。

草案亦明確指出，國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，增強港澳台同胞對國家和中華傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結；國家加強與海外僑胞交流，增進他們愛國情懷。