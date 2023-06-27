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香港首富李嘉誠27歲長孫女正式亮相 第3代接班人？

記者陳政錄／香港27日電
香港首富、長和創辦人李嘉誠接班問題向來備受關注。（中通社資料照片）
香港首富、長和創辦人李嘉誠接班問題向來備受關注。（中通社資料照片）

香港首富李嘉誠家族27歲長孫女李思德，於近日一份集團新聞稿中正式亮相，引起是否為欽點第三代接班人的討論。據長實集團公告，李思德以長實集團企業業務發展部經理身分，對一宗收購案表示看法。李思德1996年出生，2018年進入家族業務，港媒稱，此次公開亮相，意味著李嘉誠家族第三代已正式加入公司並擔任具體職位。

6月23日，長江實業集團發布公告，子公司WELLNESS UNITY LIMITED收購英國上市的房地產投資信託基金Civitas Social Housing PLC，由於確認收購條件已獲達成，宣布收購要約為無條件。

在該新聞稿中，企業業務發展部經理李思德對外表示，「我們很高興已取得逾64%Civitas Social Housing PLC已發行股本。由於反應理想，我們決定將這次交易的表決權水平由75%下調至逾50%，本次收購要約將繼續維持一段時間。與此同時，我們將籌備進行財務結算的行政程序。」

此次新聞稿特意提到李思德，讓她首次就集團收購項目作公開回應。香港商報等港媒報導形容，這宗收購新聞並無新意，然而李思德的出場，則引起市場注目。

李思德在香港中學畢業後赴英國留學，2017年從倫敦國王學院畢業後，才開始出現在公眾面前。2018年起，李思德開始進入家族業務，出任由李嘉誠出資興建的慈山寺董事，同年底進入兆豐地產擔任董事。兆豐地產從2000年開始，一直都由李嘉誠和李澤鉅、李澤楷以及另一位元老出任董事。

2020年，李思德又出任李嘉誠從事慈善活動的旗艦李嘉誠基金會的董事，以及家族投資加拿大鈾礦的離岸公司董事、Express Motor董事等。

據澎湃新聞指出，此次公開亮相，意味著李嘉誠家族第三代已經正式加入公司並擔任具體職位。李嘉誠家族第三代共有七名成員，包括長子李澤鉅與妻子王儷橋育有三女一子，長女李思德、次女李思穎、三女李燕容、幼子李長禧；次子李澤楷與女星梁洛施共育有三名兒子，長子李長治、次子與三子是雙胞胎，仍在求學階段。

因此，在第三代成員中，長孫女李思德暫時成為最先曝光者，由於李嘉誠今年已94歲，自2018年5月起退居幕後已久，此次的曝光受到關注。

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