國泰又出包 飛美航班起飛前機身漏水、噴水 疑人為失誤

國泰航空傳出機身多處漏水，起飛時間受到影響。（取材自湖北日報）

在經歷歧視 風波後，正積極扭轉形象的香港 國泰航空，連續兩天出現突發狀況。25日深夜，原定26日零時5分從香港飛往洛杉磯 的國泰航空CX880航班，於起飛前發生客機水箱漏水，機身多處不斷滴水甚至是噴水，導致班機延誤，只好安排乘客轉搭另一班機。

在此之前，該航班才於24日發生意外，造成11名乘客受傷送院。

據湖北日報、環球網等媒體報導，25日深夜，該航班臨起飛前，機組人員發現客機水箱漏水，機身多處不斷滴水，部分整排滲水甚至噴水。航班原定26日零時5分起飛，從香港往洛杉磯，乘客已經上機，但因不宜啟航只好延誤，最後需要安排乘客轉搭另一班機。

香港國泰航空客機發生漏水。（取材自湖北日報）

報導稱，涉事客機機身編號B-KQK，漏水原因是「不見了個水缸蓋」，陸媒、港媒報導認為可能與人為失誤有關。

在此之前，香港機場管理局才於24日凌晨發布一則「航機緊急疏散事故」通報表示，國泰航空原定於24日零時5分出發飛往美國洛杉磯的CX880航班，起飛時因信號異常中止起飛，並返回停機位，隨即打開緊急逃生梯，進行緊急疏散。

國泰航空當時對此回應稱，因機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛。機上載有17名機組人員和293名乘客。國泰航空表示，「我們知悉有11名乘客在疏散過程中受傷送院，我們現時的首要任務是照顧所有受影響的乘客及機組人員」。

上月，香港國泰航空才爆發「毛毯風波」，導致公司多次為歧視風波致歉。國泰航空行政總裁林紹波隨後於19日發布致員工信，公布改善方案，包括提升服務文化培訓，擴大普通話服務的範圍，招聘中國機艙服務員等三個方面。

另據港媒報導，國泰航空兩年前將約70%因疫情閒置的飛機停泊在澳洲中部愛麗斯泉沙漠，以降低維修和停泊成本。將飛機存放在沙漠主要因為相對濕度長期維持約20%的低水平，且不會出現熱帶氣旋等極端天氣，對飛機保養維修帶來最佳保障。