李嘉誠奇襲 搶港41億美元建案債權 恐打亂內地房企計畫

香港首富李嘉誠旗下的長江實業與滙豐銀行接觸，希望接手內地兩房企開發的香港「凱玥」項目相應債權，該建案市價高達人民幣300多億元。（中通社資料照片）

香港 首富李嘉誠旗下的長江實業已與匯豐銀行接觸，希望接手內地房企合景泰富與龍光共同開發的香港「凱玥」項目相應債權，該建案市價高達人民幣300多億元（約 41.7億美元），但合景泰富和龍光正在推進境外債務重組 ，兩家房企擔憂此刻長江實業突然介入，可能導致重組工作出現變數。長實集團截至目前未有官方回應。

近日多家內地媒體接獲知情人士消息稱，長實集團或將在凱玥項目上對這兩家內地房企「奇襲」。第一財經援引知情人士說法，「凱玥」的債權在合景富泰與龍光兩家公司計畫重組的範疇內，如果此刻該債權被銀行團轉讓給長實集團，公司擔心長實會反對債務重組，逼迫項目走上拍賣轉讓之路，最終導致項目易主。另一方面，中證報也得到接近龍光人士回應，消息屬實。

香港凱玥項目背靠玉桂山，面向大海，屬於海景房豪宅，龍光、合景泰富在2017年以168.5億港元（約21.5億美元）鉅資標到該項目，並於六年後的2023年1月對外出售住宅共295套。不過，因為開發商對當地市場不熟悉，銷售回款速度十分緩慢。中原地產平台顯示，截至目前，「凱玥」項目僅賣出三套房源，銷售回款僅人民幣4.8億元。

但銷售不理想並未讓兩家房企放棄該項目，兩家公司與債券人債務重組談判中，凱玥被視作重要資產之一。雙方並以聯合開發的「凱玥」項目為抵押，向匯豐、渣打在內的銀團貸款 102億港元，以用於項目開發。

而長實集團「攪局」為兩家房企帶來擔憂。時代周刊從香港資本市場取得消息，龍光與合景正試圖阻止債權銀行團出售貸款。

對於長實集團的做法，中國企業資本聯盟副理事長、IPG中國區首席經濟學家柏文喜通過第一財經表示，長實集團擁有貸款債權後，接盤方一般不會採強硬資產處置措施，而是會通過談判轉讓的方式獲得該項目，雖然不存在法律層面問題，但在商業倫理上顯然不妥，商業操作上有「趁人之危」之嫌。