香港首5月商鋪租務成交1300宗 大增3成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

受惠通關效應，今年首5個月整體訪港旅客人數突破1000萬人次，令香港 零售業、旅遊業步入復甦，亦令商戶經營能力提高；美聯工商鋪綜合市場資訊顯示，今年首5個月，市場已錄逾1300宗商鋪租務成交，較去年同期增加逾3成。

明報報導，美聯工商鋪資料顯示，今年以來月租超過50萬元（港幣，下同，約6.3萬美元）或以上的商鋪租賃個案達38宗，接近2019年疫情 爆發前全年40宗水平，反映市場上長租商戶承租店鋪的步伐加快。

據報導，美聯旺鋪董事梁國文指，商鋪長租租賃個案增，主要由於經濟復甦，市民消費力回升，不少租戶預期租金 將在中短期內回升，為免未來支付過多租金成本，願意與業主洽談，期望可在租金大幅回升前，簽下較長租約。

此外，報導稱，大部分商戶在復常後，擴充意欲增加，所以業主更願意達成長租協議，以賺取穩定租金收入。梁預期，香港失業率維持在3%左右低位，市民收入穩定，料零售市道將會持續好轉。事實上，與民生消費相關的行業亦見擴充，例如有超級市場以月租約120萬元，租用黃大仙龍蟠街一個鋪位，是今年以來最大宗超市租賃個案；同時，亦有酒樓以月租約74.5萬元續租尖沙咀麼地道的樓上鋪。