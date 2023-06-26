港財爺「減辣」 擬調低按揭保險 首置、換樓者受惠

買樓自用的市民，相信將會成為樓市新措施下的主要受惠者。（中通社）

香港二手樓市淡靜，地產界一直希望港府能夠「減辣」。財政司司長陳茂波昨日表示，正與金管局研究聚焦幫助一些買樓自用的市民，料稍後有新措施出台。據了解，港府正在探討的一個方向，是在可能範圍內稍為放寬首置客及換樓自用人士透過銀行承造無需按保的成數，以略為緩減透過所涉及的按揭（貸款 ）保費 開支，但最高按揭成數不變。

大公報報導，為解決樓價貴、上車難的問題，特區政府於過去4年兩度出招，針對按揭保險 計劃作出調整，繼2019年把上車盤門檻由400萬元放寬至800萬元，協助大批首置人士上車後；去年更將按保樓價上限提升至1200萬元，成功激活換樓市場。

按目前情況，透過承造按保，買樓價格不超過1000萬元（港幣，下同，約127.7萬美元），最高按揭成數為9成；不超過1200萬元的單位，最高按揭成數為8成。若按照以上方向，雖然最高按揭成數不變，但市民可減省按保費用。按揭保費屬買樓重大開支之一，假設1000萬元的物業承造7成按揭，即貸款700萬元，按揭年期為30年，一次付清的按揭保險收費為19.74萬元，並不是一項小數目。

據報導，陳茂波日前接受專訪時表示，注意到市場有不同聲音希望微調一些安排，以協助首次買樓自住的市民，以及「樓換樓」的實質需求，指港府一直有密切注視市況變化。雖則無意調整樓市辣招，然而重申現時樓價仍屬市民較難負擔的高水平。事實上，他多次強調物業「是用來住的，不是用來炒的」，故政策要優先照顧本地市民置業需要。

港府在2019年10月及去年2月兩度放寬首置按揭成數，有助首置客紓解首期的壓力。翻查市場數據，新取用按揭貸款個案中，涉及按揭保險計畫的占比，由去年2月放寬措推出時的26.3%，大升至去年12月的36.6%，創紀錄以來新高，反映更多市民選用高成數按揭入市。

買樓自用的市民，相信將會成為樓市新措施下的主要受惠者。（中通社）

財經事務及庫務局今年初表示，由2022年2月至12月，合共有1.6萬宗提取按保的個案，涉及首次置業人士有1.4萬宗，占期內所有已提取貸款的87%。若以金額計，1000萬元以下物業占已提取按保貸款占比高達89.29%。數據反映措施能為首次置業人士和計畫樓換樓自用家庭提供協助。

如果港府採用以上方向，算屬於「微調」按揭保險安排，借款人所獲得的貸款成數基本一樣，不致增加貸款人實質承擔能力的風險。借款人仍然需符合要求，如50%上限的供款入息比率，以及2厘的貸款利率壓力測試，以確保其在承造貸款後有充裕的還款能力。