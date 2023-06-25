港名媛蔡天鳳喪禮後 媽媽首發聲「血肉之痛永刻我心」全網心疼

香港名媛蔡天鳳近日已舉辦葬禮。（取材自Instagram）

先前震驚各界的香港 28歲名媛蔡天鳳 慘遭分屍烹煮案，當時媽媽「五姐」在得知噩耗後便將抖音 內容全部清空，近日女兒葬禮已舉辦完畢，24日「五姐」首度在抖音更新內容，心痛表示：「媽媽溫柔可愛的小心肝，在正值最美好的年華，說沒就沒了，這種血肉之痛永刻我心，沒有終止」。

24日五姐突然更新抖音頻道內容，上傳一段長達5分鐘的影片，影片中也曝光女兒葬禮的畫面，並寫下：「我們全家懷著萬分悲痛疲備的心情，悼念孝順善良的大寶作最後的告別儀式。在此向各方長輩、鄉親好友們表達萬分的感謝，上千人從世界各地遠道而來送大寶貝最後一程，感謝大家時刻的關心和慰問」。

五姐表示，「大寶貝仁慈心善，在所有親朋好友們眼裡的孝順好女兒，好媳婦，好妻子，好媽媽，這個突如其來的噩耗，讓我經歷了生離死別，撕心裂肺的感受，媽媽溫柔可愛的小心肝，在正值最美好的年華，說沒就沒了，這種血肉之痛永刻我心，沒有終止。」最後，五姐更感謝香港警方的協助，不眠不休替女兒蔡天鳳昭雪。一席話引讓許多網友相當不捨，紛紛留言安慰。