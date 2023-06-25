國際龍舟賽睽違4年 160支隊伍、4000健兒競技 打氣聲響徹維港

今年香港國際龍舟邀請賽設17項比賽，逾160支來自10個國家及地區、近4000名健兒在尖東爭勝。（中通社）

停辦四年的香港 國際龍舟邀請賽昨日起一連兩日在尖東海濱及維多利亞港舉行，活動首日共設有39場賽事，戰況激烈，不少觀眾拿出專業攝影器材按拍快門，捕捉龍舟健兒勝利一刻的畫面。龍舟衝向終點時，市民與旅客高呼打氣。

大公報報導，旅遊發展局主席彭耀佳表示，這次龍舟賽展現香港是盛事之都，向國際說好香港傳統文化故事，加強香港作為區內旅遊盛事中心的地位。

據報導，香港國際龍舟邀請賽一連兩日舉行，共設17項比賽，逾160支來自10個國家及地區，近4000名龍舟健兒角逐冠軍。昨日天氣時而陰天，時而下起大雨，但無礙龍舟健兒的熱情，比賽場上努力爭勝。

來自上海的遊客李小姐說，昨日在尖沙咀逛街時，被大型龍舟比賽吸引，形容整體氣氛濃厚，「看到最後一刻都挺激動」。她認為香港的龍舟比賽十分國際化，對近期香港將舉辦演唱會等許多活動表示感興趣，會考慮再度赴港旅遊。旅客梁小姐認為，這次訪港行程更為豐富，參觀著名景點外，更可欣賞極具本地傳統習俗特色的划龍船比賽。

報導稱，市民陳先生選在比賽終點位置觀賽，看著各支龍舟隊伍衝線一刻，緊張得大聲高呼。他形容復辦賽事氣氛濃厚，樂見政府近期舉辦「你好香港」等活動，象徵香港走在復常路上，而街上市民及旅客明顯較以往增加，相信香港會經濟活力持續向好。

報導指出，今日比賽焦點項目之一「粵港澳大灣區 錦標賽」，集齊區內11支代表隊伍，以及首度與澳門 合辦的「港澳盃」，兩項比賽將於下午時分進行決賽。大會亦設有「扮嘢大賽」，選手們可爭奪特色造型大獎。