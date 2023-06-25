國際龍舟賽睽違4年 160支隊伍、4000健兒競技 打氣聲響徹維港
停辦四年的香港國際龍舟邀請賽昨日起一連兩日在尖東海濱及維多利亞港舉行，活動首日共設有39場賽事，戰況激烈，不少觀眾拿出專業攝影器材按拍快門，捕捉龍舟健兒勝利一刻的畫面。龍舟衝向終點時，市民與旅客高呼打氣。
大公報報導，旅遊發展局主席彭耀佳表示，這次龍舟賽展現香港是盛事之都，向國際說好香港傳統文化故事，加強香港作為區內旅遊盛事中心的地位。
據報導，香港國際龍舟邀請賽一連兩日舉行，共設17項比賽，逾160支來自10個國家及地區，近4000名龍舟健兒角逐冠軍。昨日天氣時而陰天，時而下起大雨，但無礙龍舟健兒的熱情，比賽場上努力爭勝。
來自上海的遊客李小姐說，昨日在尖沙咀逛街時，被大型龍舟比賽吸引，形容整體氣氛濃厚，「看到最後一刻都挺激動」。她認為香港的龍舟比賽十分國際化，對近期香港將舉辦演唱會等許多活動表示感興趣，會考慮再度赴港旅遊。旅客梁小姐認為，這次訪港行程更為豐富，參觀著名景點外，更可欣賞極具本地傳統習俗特色的划龍船比賽。
報導稱，市民陳先生選在比賽終點位置觀賽，看著各支龍舟隊伍衝線一刻，緊張得大聲高呼。他形容復辦賽事氣氛濃厚，樂見政府近期舉辦「你好香港」等活動，象徵香港走在復常路上，而街上市民及旅客明顯較以往增加，相信香港會經濟活力持續向好。
報導指出，今日比賽焦點項目之一「粵港澳大灣區錦標賽」，集齊區內11支代表隊伍，以及首度與澳門合辦的「港澳盃」，兩項比賽將於下午時分進行決賽。大會亦設有「扮嘢大賽」，選手們可爭奪特色造型大獎。
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