6成旅客回流 港旅發局擬推「你好·香港」2.0

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 邁向全面復常，旅客逐漸回流，上月有283萬人次訪港，回復至疫情 前近六成的水平。

文匯報報導，旅遊發展局總幹事程鼎一昨日接受電視節目訪問時表示，滿意現時旅遊業復甦進度，形容在恢復全面通關只有短短四個多月時間內，復甦至這個階段認為不錯。程鼎一續引述旅發局調查發現，訪港旅客的平均消費力與疫情前變化不大，但美容產品等零售種類消費額下跌，預料與疫情改變其消費模式有關，相反高檔消費品，例如手表、珠寶等消費額明顯提高。

據報導，旅客逗留在港時間稍有加長，平均由3.2日增至3.5日，但程鼎一指酒店、餐飲、航空業人手仍然不足，導致旅客體驗變差，因此他非常歡迎輸入外勞的計畫，強調要有足夠的勞動力，旅客才有更好的體驗，以航空業為例，他承認客機運力明顯有瓶頸，航空公司的機票價格因而較疫情前為高，或導致部分旅客對赴港旅行卻步。

報導稱，旅發局早前推出「香港有禮」活動，程鼎一透露，計畫的反應比預期好，感謝特區政府、航空公司及機管局的支持，現在正構思在未來兩個月推行2.0版的「你好·香港」，深化香港好客形象，邀請旅客與港人互動。

另外，旅發局下月將在灣仔至銅鑼灣海旁舉辦「樂聚維港嘉年華」，活動包括多場音樂會，程鼎一預料每日可吸引約1萬人次參與，強調這次的活動是新嘗試，希望可以提供多一個景點予旅客參加。