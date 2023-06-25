國泰飛美航班急煞冒火 乘客滑梯逃生「人踩人」
香港國泰航空一架自香港飛往洛杉磯的班機，24日凌晨起飛時因機師發現技術故障取消起飛，在返回登機門之際因緊急煞車導致機輪冒煙起火，飛機打開六條逃生滑梯疏散乘客，結果導致11名乘客受傷，其中兩人骨折留院治療。國泰航空公開致歉，香港民航處已展開調查。
這架航班編號CX880的國泰班機，載有17名機組人員和293名乘客，原定飛往美國洛杉磯。24日凌晨近1時前往跑道準備起飛時，機師偵察到輪胎技術故障，按照標準程序終止起飛。客機返回登機門時突然在時速約285公里緊急煞停，導致約12個機輪損毀，部分冒出火焰，機師從閉路電視看到機輪起火後，馬上通知機組人員打開六條逃生滑梯，所有乘客被要求由逃生滑梯離開飛機。
當時在機上的香港藝人李施嬅，事後透過臉書上載影片講述事件經過，她稱當時客機正高速滑行，期間突然煞停，機上有東西掉落，很多乘客都很緊張，有人大叫，場面混亂；其後看到逃生滑梯彈出，空中服務員疏散乘客，形容場面緊張。
另有旅客拍攝逃生片段可見，不少人疏散時還拖著行李箱，甚至有旅客「頭部向下」溜下滑梯，或出現「人踩人」情況；還有旅客透過社交媒體說，看到客機尾輪胎變形，逃生梯打開後，有乘客先丟下行李再滑下逃生，大批乘客在停機坪位置待援，也有乘客害怕爆炸拚命向客運大樓奔跑。
旅客疏散中，共有一男十女共11名乘客受傷，分別送往瑪嘉烈及北大嶼山醫院治理，其中兩人骨折仍留院治療。國泰已就事件致歉，指會配合調查，並已安排受影響乘客入住酒店。國泰亦調配另一班航機在24日 早10時許起飛，接載283名乘客飛往洛杉磯。
港府運輸及物流局局長林世雄稱，香港民航處會跟進，民航意外調查機構亦會按相關規例訂明的程序調查。
香港理工大學航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻說，這次事故是機長透過儀表發現輪胎疑似出現技術故障，於是決定急煞停，輪胎在高溫滑行下爆裂，相信終止起飛不涉及爆胎。
伍淦鴻表示，客機在跑道加速準備起飛時突煞停，在香港比較罕見，但機師在電光火石間判斷當下時速仍在適合中止起飛的安全可控範圍果斷急煞，是做了正確的選擇，從而避免嚴重事故。
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