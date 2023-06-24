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端午長假首日 逾11萬內地客遊港 豪客復常買奢侈品

香港新聞組／香港24日電

內地端午節3天長假，首天吸引逾11.5萬內地客訪港，人數料較澳門多，昨日除了尖沙嘴廣東道名店大排長龍，豪客復常「萬萬聲」買奢侈品，疫後亦出現新的旅遊消費群，不少年輕內地人在社交平台小紅書推薦下到特色地區「打卡」，又到果欄吃內地難得一嘗的新鮮榴槤。更有立法會議員表示，旅遊旺區的珠寶及化妝品等零售收入在端午這個小長假錄得升幅。

明報報導，據入境處數字，21日有近7.6萬名內地客訪港，22日端午節內地訪港人數急增至逾11.5萬。下午約3時有數十名內地遊客在舊油麻地警署正門拍照，大多為年輕人，部分人更惠康超巿拍照；不少人異口同聲稱因為網上推薦。李小姐稱目前小紅書的遊港攻略力薦油麻地警署，故特意來打卡，認為該處有特色；她前日去了維港，之後會到旺角、中環，主要目的是看景點。

報導指出，來自廣西的潘小姐亦因小紅書推薦而到港打卡，她說之後會到中環摩天輪及尖沙嘴星光大道，主要是到訪打卡熱點，只留港半天，晚上到深圳過夜。 報導稱，她說，買東西沒什麼目標，「這邊有的東西，內場大部分也有，價格相差也不是很多」，現金只兌了200元（港元，下同，約25.5美元），有需要會電子支付。

據報導，油麻地果欄亦獲小紅書推介，吸引不少內地人到場買水果。董女士一行三人結伴到場花360元（約46美元）買一盒榴槤貓山王，。她指小紅書介紹果欄，由於喜歡吃榴槤，故特意到來，又指訪港已花了近6000元（約766美元），將會到堅尼地城，今日中午離開。

報導稱，廣東道多間名店均大排長龍。來自上海的王氏夫婦首次來港，在名店花6萬元，準備留港3天，「感受一下香港」；

來自江西的劉小姐首次訪港，在LV花1.7萬元（約2171美元）買手袋，但手袋本來不是目標，閒逛時看見便買，但認為服務一般。

據報導，澳門旅遊業議會會長胡景光估計周四端午節當日（22日）約10萬人次入境澳門，認為比預期理想；胡又透露，澳門本月日均有6萬至7萬人次旅客，恢復至疫前六七成水平，對下月暑假及十一黃金周等旺季樂觀。

端午節 小紅書 澳門

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