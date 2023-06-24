2元違規搭車船 港嚴打查票2個月 違者恐面臨檢控

針對2元違規搭車船浮濫現象，香港26日起設三人小隊 ，大執法查票2個月。（中通社）

為加強打擊不合資格人士違規使用長者及殘疾人士2元乘車優惠計畫，香港 運輸署副署長李萃珍昨宣布，運輸署會聯同公共交通營辦商就不合資格違規使用2元乘車優惠，進行全港打擊行動，26日起將設三人小隊進行檢查，將在全港18區不同專營巴士路線、小巴包括綠色小巴及參加計畫紅色小巴、渡輪，在繁忙時段、非繁忙時段，以至平日及公眾假期亦會進行該大型行動。

香港01報導，李萃珍稱，三人小隊包括運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員，行動至少維持兩個月，當監察到乘客付費情況有異，或懷疑其可能違規使用2元車費優惠，則會要求其出示身分證、八達通或樂悠卡等。她稱，警方亦會配合行動，如遇違規使用情況，將視乎情況提出檢控及交警方跟進。

港鐵為打擊逃票及違規使用2元車費優惠等行為，將由25日起上調附加費款額，其中重鐵網絡附加費由500元（港元，下同，約63.8美元）增加至1000元（約127.7美元），而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元（約37美元）上調至370元（約47.2美元）；同時，港鐵會加強查票及宣傳教育 工作。

李萃珍強調，今次打擊行動最主要目的是提高阻嚇作用，警惕不合資格人士不要用2元車費優惠，並希望優惠真正幫到受惠對象，並稱過去每年約發現100至200宗個案，形容「數字平穩、看不到特別趨勢」，但指過往找出個案時，對方只需補車費差價便會放行，因此檢控數字較低，但今次會視乎情況考慮作檢控，一經定罪最高可判監。

李婉玲稱，港鐵以往有查票行動，會不定時在不同車站查票，當發現有人未能提交有效車票或違規用優惠，會即時要求交附加費。她稱留意到違規情況有所增加，故由後日起上調附加費以增加阻嚇力。她稱當發現有逃票、多次違規使用優惠等情況，會作出檢控或交有關部門跟進。

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇稱，目前僅港鐵獲法例賦權向濫用優惠的乘客即場發告票追收附加費，其他交通營辦商則沒有，只可轉交警方跟進，檢控門檻及成本高，在現有框架下，即使加強打擊，濫用優惠者即使有後果也「既不嚴重，又非即時」，阻嚇力有限，建議當局盡快修例，且應統一所有交通工具的相關罰則。