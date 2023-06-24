我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

2元違規搭車船 港嚴打查票2個月 違者恐面臨檢控

香港新聞組／香港24日電
針對2元違規搭車船浮濫現象，香港26日起設三人小隊 ，大執法查票2個月。（中通社）
針對2元違規搭車船浮濫現象，香港26日起設三人小隊 ，大執法查票2個月。（中通社）

為加強打擊不合資格人士違規使用長者及殘疾人士2元乘車優惠計畫，香港運輸署副署長李萃珍昨宣布，運輸署會聯同公共交通營辦商就不合資格違規使用2元乘車優惠，進行全港打擊行動，26日起將設三人小隊進行檢查，將在全港18區不同專營巴士路線、小巴包括綠色小巴及參加計畫紅色小巴、渡輪，在繁忙時段、非繁忙時段，以至平日及公眾假期亦會進行該大型行動。

香港01報導，李萃珍稱，三人小隊包括運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員，行動至少維持兩個月，當監察到乘客付費情況有異，或懷疑其可能違規使用2元車費優惠，則會要求其出示身分證、八達通或樂悠卡等。她稱，警方亦會配合行動，如遇違規使用情況，將視乎情況提出檢控及交警方跟進。

港鐵為打擊逃票及違規使用2元車費優惠等行為，將由25日起上調附加費款額，其中重鐵網絡附加費由500元（港元，下同，約63.8美元）增加至1000元（約127.7美元），而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元（約37美元）上調至370元（約47.2美元）；同時，港鐵會加強查票及宣傳教育工作。

李萃珍強調，今次打擊行動最主要目的是提高阻嚇作用，警惕不合資格人士不要用2元車費優惠，並希望優惠真正幫到受惠對象，並稱過去每年約發現100至200宗個案，形容「數字平穩、看不到特別趨勢」，但指過往找出個案時，對方只需補車費差價便會放行，因此檢控數字較低，但今次會視乎情況考慮作檢控，一經定罪最高可判監。

李婉玲稱，港鐵以往有查票行動，會不定時在不同車站查票，當發現有人未能提交有效車票或違規用優惠，會即時要求交附加費。她稱留意到違規情況有所增加，故由後日起上調附加費以增加阻嚇力。她稱當發現有逃票、多次違規使用優惠等情況，會作出檢控或交有關部門跟進。

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇稱，目前僅港鐵獲法例賦權向濫用優惠的乘客即場發告票追收附加費，其他交通營辦商則沒有，只可轉交警方跟進，檢控門檻及成本高，在現有框架下，即使加強打擊，濫用優惠者即使有後果也「既不嚴重，又非即時」，阻嚇力有限，建議當局盡快修例，且應統一所有交通工具的相關罰則。

香港 教育

上一則

端午長假首日 逾11萬內地客遊港 豪客復常買奢侈品

下一則

「媽媽生日快樂」 四川女孩在媽墳前跳舞 真相逼哭網友

延伸閱讀

助未來3年運行 加州公共交通機構獲11億預算

助未來3年運行 加州公共交通機構獲11億預算
威善高宣布公共交通獲10億元資金 呼籲系統改革

威善高宣布公共交通獲10億元資金 呼籲系統改革
紐森削減公共交通預算20億元 加州議員威善高提案促逐年恢復

紐森削減公共交通預算20億元 加州議員威善高提案促逐年恢復
威善高中文媒體記者會 致力防止公共交預算削減

威善高中文媒體記者會 致力防止公共交預算削減

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷