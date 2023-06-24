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淘寶買的…內地客來港穿校服打卡 港校長憂損形象

香港新聞組／香港24日電
淘寶上出售港式校服，並有少女穿上後的示範相片。（取材自淘寶）
淘寶上出售港式校服，並有少女穿上後的示範相片。（取材自淘寶）

近日內地社交媒體小紅書上廣傳，有內地遊客赴港時，穿上香港學校校服拍照，成為一股新風氣。內地淘寶網站有港式女生校服售賣，每件約售百多元人民幣。香港校服店金綸服裝有限公司嚴格限制購買校服，規定家長或學生須出示學校的證明文件，如學生證，才會出售校服給對方。

香港01報導，教育局表示，根據局方為資助學校制定的「學校行政手冊」，校服代表學校，非該校的學生不宜穿上該校校服，令人誤解他們的身分。

明報報導，培僑中學校長伍煥杰稱，連日收到不少人反映有遊客穿上疑似其校校服打卡，指校服須符一定準則，坊間或誤會拍攝者是該校學生而影響學校形象，曾向法律顧問及校服供應商了解，但求助無門，不排除向相關政府部門求助。

立法會教育界議員朱國強不排除因為內地遊客對香港名校趨之若鶩，但他不鼓勵，認為「拍一張相而買一套校服」浪費。他稱未有收到學校求助，理解部分學校憂影響形象，惟認為毋須分擔憂，相信大眾從衣著打扮容易分辨照片上是學生還是遊客。

針對遊客穿校服打卡潮，太子金綸服裝公司負責人表示，店內的校服需由家長或學生出示學校的證明文件，如學生證，方會出售校服給對方。至於網上訂購，則會與學校核實相關訂購文件，再統一為學校訂購校服。負責人重申，不會將校服售給沒有學校在校證明的買家。家長聞悉遊客穿校服，「真是無聊、這樣不太好」。

鄰近暑假，有家長帶同子女前來購置校服。王女士在金綸服裝為兒子購買校服恤衫，她表示此前未聽過內地遊客購買香港校服一事，形容是「有是無聊」。她指，部分學校校服的象徵性物品不容易買到，例如學校襟章、校服領帶，這些必須由學生向學校直接購置，所以即使有人在本地校服店店內買到恤衫，亦是比較常見的款式，沒有特殊意義。

另外亦有家長表示，現時本港很多中學校服需要出示學生證才能購買，而對於稓1港學校校服被購買來拍照一事，她認為「這樣不好」，如有需要可以向校服店或學校反映，並且在出售校服時由店員核實學生身分，方出售校服，能有效避免類似事件。

淘寶上出售港式校服，並有少女穿上後的示範相片。（取材自淘寶）
淘寶上出售港式校服，並有少女穿上後的示範相片。（取材自淘寶）

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