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THE亞洲大學排名 港大、中大、科大前10 浸大跌出百大

香港新聞組／香港23日電
泰晤士高等教育（THE）發布2023年度亞洲大學排名，香港今年的整體表現進步，其中港大維持第四名。（中通社）
泰晤士高等教育（THE）發布2023年度亞洲大學排名，香港今年的整體表現進步，其中港大維持第四名。（中通社）

泰晤士高等教育（THE）最新發布2023年度亞洲大學排名，內地清華大學及北京大學連續四年蟬聯該榜首兩名，而香港共有5所大學打入區內20強，更有3校擠進前10名；但去年排第91位的浸大，今年跌出前100名。

大公報、文匯報報導，5所大學中，以香港大學排名最高，與去年同樣位列第四，香港中文大學及香港科技大學則分別排名第六及第七位，前者更創下歷年最佳成績。THE形容今次排名說明中國已成為世界領先的卓越研究中心。

THE亞洲大學高峰會晚宴昨晚在香港中文大學舉行，晚宴上公布最新THE亞洲大學排名結果。今年排名榜有來自區內31個國家或地區共669所大學參加，透過教學、研究、論文引用、國際化及業界收入五大類共13項指標作出評鑑。

內地大學表現優異，其中清華連續四年蟬聯亞洲第一，北大連續四年獲第二名，去年第十名的復旦大學排名上升，與上海交通大學並列第九。整體而言，前十名中有四所為內地高校、前50名中有14所、前100名中有31所。

香港今年的整體表現進步，其中港大維持第4名，中大較去年升一位至第6，科大升兩位至第7。香港理工大學由去年第15位微升至今年第14位，香港城市大學亦從第24位升至今年的第16位。

THE亞洲大學排名2023（部分） 資料來源：泰晤士高等教育
THE亞洲大學排名2023（部分） 資料來源：泰晤士高等教育

THE表示，從今年研究出版物的引用情況來看，顯示出亞洲對全球知識和思想傳播的影響愈來愈大。過去5年間，區內平均引用分數有明顯提高，增長速度高於世界其他地區。

THE首席全球事務官Phil Baty指出，是次排名深入地展示亞洲高等教育非常多樣化，同時顯示內地高校在研究和創新方面的進展，使之成為世界上最具創新性和活力的地區之一。他對內地高校這些年來於排名中的進步印象深刻，相信除了北京、上海，以及粵港澳大灣區外，內地其他地區也能從中受益。

香港教育政策關注社主席張民炳表示：「香港與內地的高等院校均名列前茅，這對香港學生而言一定是好消息，意味他們有着眾多優質教育選擇。」港生們既可選擇香港各優秀大學，也可憑文憑試成績報考內地眾多的頂尖高校。

香港 教育 北京

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