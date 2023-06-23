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港人自製端午4天假 北上短線團旺 廣東多城玩過癮

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地一連三天端午節假期昨日開始，香港打工仔亦只需今天請假，就能自製4天長假，兩地旅行氣氛再次高漲，使香港各口岸北上南下人頭湧湧。大批港人參加旅行團昨由高鐵西九龍站出發，到廣東省多個城市玩個夠，亦有巿民個人遊到深圳或廣州吃喝玩樂。

大公報、文匯報報導，有旅遊業界表示，由於東南亞航班未完全恢復疫情前運力，機票價格高企，團費較疫情前翻倍；相反參加大灣區內地城巿短線團，高鐵方便又價廉，三天團千元（港幣，下同，約128美元）有找，性價比高，故端午節內地短線團數量更勝疫情前，加上廣東省荔枝當令，荔枝團僅需數百元。

此外，香港復常兼「紅日」，市集多了一點疫情間沒有的生氣。有店主表示，復常後生意有明顯恢復的跡象，但依舊是以本地客為主，暫未見外國旅行團重返市集，「始終都是外國遊客才能對市集的生意有較大幫助。」

香港與內地復常通關後，假日北上消費已成為部分港人的日常，昨日不少市民大清早便乘東鐵線經羅湖口岸出境到深圳吃喝玩樂，當地大型商場COCO Park昨滿布港人，有港客稱讚內地物價及餐飲價格便宜，因此假期多與家人北上玩樂。

高鐵西九龍站昨早亦有大批港人出發北上，包括參加旅行團到內地的巿民，有團友表示難得請假一天便有四天連假，故可到內地遊玩一番。高鐵站內也有不少南下的內地旅客到埗，來自陝西、首次訪港的旅客鄒小姐說，趁內地三天假期特意到香港玩，得悉旅發局在站內派發優惠券遂登記領取，並讚安排不錯。

東瀛遊執行董事禤國全昨稱，現時內地短線團多在深圳集散，即團友要自行經羅湖口岸到深圳集合，故羅湖昨日出現北上人潮。他指深圳集散有兩個好處，首先可減低旅行團安排到深圳的成本，其次是人力資源問題，「現在人手不足，在深圳集散就不必在香港找同事帶團出發。」

香港 疫情 端午節

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