睽違3年 香港赤柱龍舟賽復辦 5000人揮汗競渡

22日端午節赤柱國際龍舟賽回歸，現場有逾168支來自香港和海外的隊伍，超過5000名龍舟選手參賽。（中通社）

昨天是疫情 復常後首個端午節 ，香港 氣溫高逾攝氏33度，包括赤柱、沙田、香港仔、西貢、大埔及屯門等多區舉辦龍舟賽活動，吸引不少市民觀賞。其中睽違3年的赤柱國際龍舟錦標賽復辦，赤柱昨日最高氣溫32.1℃，無阻168支來自香港及海外的隊伍、逾5000名龍舟健兒揮汗爭佳績。

香港在端午節當天，各地都有龍舟賽，圖為「2023香港仔龍舟競渡大賽」。（中新社）

除了賽龍舟和觀看比賽，有更多的香港人出門去「浸龍舟水」。香港習俗稱端午這天海水河水都叫「龍舟水」，這天必須出門去浸，大人可以求財，小朋友可以長高，一般都可以避邪去霉運，大批港人帶子女去海洋公園成為首選。海洋公園午間宣布水上樂園預約名額已滿，實施人流管制。

2023香港仔龍舟競渡大賽在香港仔海濱舉行，28場賽事呈現濃郁的中國傳統和漁港色彩；圖為兩支參賽隊展開比拚。（中新社）

明報報導，有來自蘇格蘭的選手對賽事復辦感興奮，更認為今年氣氛較2019年更熾熱，「可能大家終於可以脫下口罩」，期望明年再赴港比賽，與各地選手享受比賽樂趣。

據報導，錦標賽昨早8時半開始，下午5時結束，共有6個組別，其中「永明金盃」冠軍由來自杜拜的隊伍「Ovolo Diggers」奪得，來自蘇格蘭的隊員Allen對於事隔數年再訪港參賽並再度奪冠感興奮，他稱前天才抵港操練，本以為會落敗，幸好各隊員齊心協力，最終以1分09秒衝線。

報導引述代表畢馬威會計師行參賽的隊長Justin表示，會計師行已連續參賽多年，可惜賽事受疫情影響停擺，對復辦感興奮。

報導稱，除了龍舟賽，選手每年都會悉心打扮參加的「最搶鏡服飾獎」比賽亦再度歸來，惟今屆只得兩隊參加，最終由香港會計師公會代表奪冠，14名代表分別扮演迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」中的紅心皇后、妙妙貓及啤牌士兵等角色，獲得8000港元（約1021.8美元）獎金。扮演角色「妙妙貓」的Portia說，公會將於24及25日的香港國際龍舟邀請賽再度亮相，更會穿上服裝扒龍舟。

2023香港仔龍舟競渡大賽及配套文化活動，讓小朋友製作龍舟紙藝。（中新社）

報導說，沙田城門河昨日則上演沙田龍舟競賽2023，由早上8時半至中午12時50分共有23場賽事，每場均有9隊參賽，吸引大批市民在岸上觀賞，氣氛熱烈。中午12時許，沙田區賽事開始不久後，3號隊伍龍舟突越線撞向4號隊伍，導致4號隊龍舟翻艇、參賽者跌入河，事件有驚無險。