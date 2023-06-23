我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

睽違3年 香港赤柱龍舟賽復辦 5000人揮汗競渡

香港新聞組／香港23日電
22日端午節赤柱國際龍舟賽回歸，現場有逾168支來自香港和海外的隊伍，超過5000名龍舟選手參賽。（中通社）
22日端午節赤柱國際龍舟賽回歸，現場有逾168支來自香港和海外的隊伍，超過5000名龍舟選手參賽。（中通社）

昨天是疫情復常後首個端午節香港氣溫高逾攝氏33度，包括赤柱、沙田、香港仔、西貢、大埔及屯門等多區舉辦龍舟賽活動，吸引不少市民觀賞。其中睽違3年的赤柱國際龍舟錦標賽復辦，赤柱昨日最高氣溫32.1℃，無阻168支來自香港及海外的隊伍、逾5000名龍舟健兒揮汗爭佳績。

香港在端午節當天，各地都有龍舟賽，圖為「2023香港仔龍舟競渡大賽」。（中新社）
香港在端午節當天，各地都有龍舟賽，圖為「2023香港仔龍舟競渡大賽」。（中新社）

除了賽龍舟和觀看比賽，有更多的香港人出門去「浸龍舟水」。香港習俗稱端午這天海水河水都叫「龍舟水」，這天必須出門去浸，大人可以求財，小朋友可以長高，一般都可以避邪去霉運，大批港人帶子女去海洋公園成為首選。海洋公園午間宣布水上樂園預約名額已滿，實施人流管制。

2023香港仔龍舟競渡大賽在香港仔海濱舉行，28場賽事呈現濃郁的中國傳統和漁港色...
2023香港仔龍舟競渡大賽在香港仔海濱舉行，28場賽事呈現濃郁的中國傳統和漁港色彩；圖為兩支參賽隊展開比拚。（中新社）

明報報導，有來自蘇格蘭的選手對賽事復辦感興奮，更認為今年氣氛較2019年更熾熱，「可能大家終於可以脫下口罩」，期望明年再赴港比賽，與各地選手享受比賽樂趣。

據報導，錦標賽昨早8時半開始，下午5時結束，共有6個組別，其中「永明金盃」冠軍由來自杜拜的隊伍「Ovolo Diggers」奪得，來自蘇格蘭的隊員Allen對於事隔數年再訪港參賽並再度奪冠感興奮，他稱前天才抵港操練，本以為會落敗，幸好各隊員齊心協力，最終以1分09秒衝線。

報導引述代表畢馬威會計師行參賽的隊長Justin表示，會計師行已連續參賽多年，可惜賽事受疫情影響停擺，對復辦感興奮。

報導稱，除了龍舟賽，選手每年都會悉心打扮參加的「最搶鏡服飾獎」比賽亦再度歸來，惟今屆只得兩隊參加，最終由香港會計師公會代表奪冠，14名代表分別扮演迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」中的紅心皇后、妙妙貓及啤牌士兵等角色，獲得8000港元（約1021.8美元）獎金。扮演角色「妙妙貓」的Portia說，公會將於24及25日的香港國際龍舟邀請賽再度亮相，更會穿上服裝扒龍舟。

2023香港仔龍舟競渡大賽及配套文化活動，讓小朋友製作龍舟紙藝。（中新社）
2023香港仔龍舟競渡大賽及配套文化活動，讓小朋友製作龍舟紙藝。（中新社）

報導說，沙田城門河昨日則上演沙田龍舟競賽2023，由早上8時半至中午12時50分共有23場賽事，每場均有9隊參賽，吸引大批市民在岸上觀賞，氣氛熱烈。中午12時許，沙田區賽事開始不久後，3號隊伍龍舟突越線撞向4號隊伍，導致4號隊龍舟翻艇、參賽者跌入河，事件有驚無險。

香港 端午節 疫情

上一則

不滿雙眼皮手術效果 北京女告診所 要求法院「槍斃醫師」

下一則

水泥路一夜消失 山東男「偷馬路」賣錢 警：真稀奇

延伸閱讀

「波霸始祖」露臉 56歲身材視地心吸引力如無物

「波霸始祖」露臉 56歲身材視地心吸引力如無物
中外交部人權事務代表批英澳等國 誣衊中國人權狀況

中外交部人權事務代表批英澳等國 誣衊中國人權狀況
輿論收緊？ 香港民研將停止發布六四等敏感議題民調

輿論收緊？ 香港民研將停止發布六四等敏感議題民調
外來人才買樓退稅 港稅務局6.30起接受申請

外來人才買樓退稅 港稅務局6.30起接受申請

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶