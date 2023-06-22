天文台為熱帶氣旋徵名 要求有這些 須具香港特色

香港天文台徵集熱帶氣旋名字，活動至7月31日截止。（取材自香港天文台）

香港 天文台21日公布，即日起在網上展開熱帶氣旋 名字徵集活動，有興趣為颱風「命名」的市民，即刻登入活動專頁遞交你提議的熱帶氣旋名字吧！

文匯報報導，熱帶氣旋名字徵集活動首階段即起至7月31日期間於網上舉行。每位參加者可提議多於一組名字，要求名字須具備中文及英文名字，中文名為2至4個字，英文名不多於9個字母 ；名字須容易發音，具有香港特色，不在現時及過往的熱帶氣旋名單內，以及不包含商業元素。

自2000年開始，颱風委員會使用一套由區內14個成員提供具地方特色名字的名單，為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名，當中香港提供的十個名字包括鴛鴦、珊珊、萬宜、玲玲、鳳凰、白海豚、彩雲、獅子山、馬鞍，以及榕樹。當有熱帶氣旋因造成重大人命傷亡和經濟損失而被颱風委員會要求除名，提供該名字的成員會提交建議的替補名字供颱風委員會考慮。

今年適逢香港天文台成立140周年，天文台希望透過是次徵集活動，選出更多合適及具香港特色的名字，擴大香港的熱帶氣旋名字候補名單，並藉此提高市民對熱帶氣旋相關災害的警覺性及認識。