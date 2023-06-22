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港購物內地扣帳 7人涉跨境洗錢4.6億

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港警方自今年初與國家反詐中心，成功搗破一個跨境洗黑錢集團，涉嫌從今年4至6月共清洗逾4.6億元（港幣，下同，約5877.3萬美元）。警方20日根據情報拘捕7人，包括一名本地人主腦、一名內地人骨幹成員，及5名涉嫌透過購物洗黑錢的本地人。7人全部被控串謀詐騙罪。

明報報導，警方表示，犯罪集團涉嫌招攬傀儡，於內地開設銀行戶口及扣帳卡（debit card），相信他們透過320個內地銀行戶口，收取至少2900宗內地電話騙案所得的款項，合共4.6億元。犯罪集團其後再招攬內地人及香港人擔任「車手」及買手，在香港以扣帳卡購買電話、金條等貴價物品，然後轉售套現，達至洗黑錢目的。

據報導，財富情報及調查科高級督察關智聰稱，警方根據線報，前日下午在尖沙咀及沙田採取行動，當目標人物進入店舖花52萬元購買51部手提電話時上前截查，確認款項來自內地犯罪得益後，便拘捕本地4男1女，年齡介乎20歲至62歲，分別報稱廚師、裝修工人等。

報導稱，其後警方再到土瓜灣及油麻地搜查3個懷疑用作集團運作中心、存放扣帳卡的工廈單位，再拘捕一名34歲本地男子及27歲持雙程證的內地男子，該本地男為內地男的姊夫，兩人分別是集團主腦及骨幹成員。

報導說，行動中，警方起回51部手提電話、65張扣帳卡、137萬港元現金、兩部數錢機、4部電腦、11部手提電話等證物。7人涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢被捕，經調查後，全部人被控串謀詐騙罪，案件已於東區裁判法院提堂。

報導引述財富情報及調查科總督察謝子峰表示，案中被捕人使用的扣帳卡均非由他們本人開立，但警方得悉有其他集團以金錢利誘市民到內地辦理開戶，再回港購物以洗黑錢。根據警方數字，去年全年共有1152人因洗黑錢罪行被拘捕，而今年首3個月已有995人涉洗黑錢被拘捕。

香港 詐騙

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