陳奕迅廣州演唱會歌單 作詞人林夕遭張冠李戴

林夕創造超過4000首歌詞，有「詞神」之譽。（視頻截圖）

歌手陳奕迅原定年底到廣州舉行演唱會，日前流出提交審核的歌單中，多首由林夕填詞的歌曲竟然被改名為其他填詞人，演唱會主辦方「廣州新輝文化」也在微博發聲明致歉；而陳奕迅經理人就事件表態，指這錯誤不能容許，已跟主辦單位終止合作。據了解，演唱會不受影響。

綜合香港 01等港媒報導，消息指出，演唱會歌單中有64首歌曲的演出資料，當中有多首原本由林夕填詞的歌曲卻被易名為其他填詞人，包括《K歌之王》和《你給我聽好》的作詞人變成「林若寧」，而《十年》被改為黃偉文等，事件惹外界熱議。

有評論認為填詞人林夕的身分被竄改，是為了繞開中共 審查封殺林夕作詞的演唱會。因為林夕支持香港近年的「雨傘運動」及「反送中 」運動。他曾為雨傘運動歌曲《撐起雨傘》作詞，及後為支持「反送中」運動時，曾與台灣的「滅火器樂團」創作《雙城記》等的抗爭歌曲，其後遭到中共封殺。

陳奕迅年底廣州演唱會，鬧出填詞人被改名風波。（取材自微博）

現已移民台灣、創造超過4000首歌詞的「詞神」林夕曾表示沒有後悔，更指「被除名也是一種光榮」，而表態前已預期因此會大量減少填詞工作，更說：「人有所為，有所不為，這是我的執著」。

此事連日來引起網路熱議，網民批評「真無奈又無聊」、「吃相難看」；更有人直衝政權：「這都做得出，還有什麼做不出來的？」

主辦方「廣州新輝文化」18日晚發出聲明，稱在5月7日《陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會廣州站》文化報批中操作不夠嚴謹，發生重大失誤，對詞曲作者的失誤操作造成不良影響而誠懇道歉，更指會取消這次文化批文。

陳奕迅經理人甘菁菁19日則表示，「審批檔上出現錯誤，是不能容許的，我方已與該主辦方即時終止合作。」

另據自由亞洲電台報導，據了解，演唱會會如期舉行。有與林夕相熟的法律學者桑普分析指，料新批文內容會繼續「封殺」林夕的名字，另指涉事公司犯下如此低級錯誤，更離譜是「非由政府當局駁回批文，而是由申請者主動取消」，質疑背後疑點重重。