我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

陳奕迅廣州演唱會歌單 作詞人林夕遭張冠李戴

香港新聞組／香港21日電
林夕創造超過4000首歌詞，有「詞神」之譽。（視頻截圖）
林夕創造超過4000首歌詞，有「詞神」之譽。（視頻截圖）

歌手陳奕迅原定年底到廣州舉行演唱會，日前流出提交審核的歌單中，多首由林夕填詞的歌曲竟然被改名為其他填詞人，演唱會主辦方「廣州新輝文化」也在微博發聲明致歉；而陳奕迅經理人就事件表態，指這錯誤不能容許，已跟主辦單位終止合作。據了解，演唱會不受影響。

綜合香港01等港媒報導，消息指出，演唱會歌單中有64首歌曲的演出資料，當中有多首原本由林夕填詞的歌曲卻被易名為其他填詞人，包括《K歌之王》和《你給我聽好》的作詞人變成「林若寧」，而《十年》被改為黃偉文等，事件惹外界熱議。

有評論認為填詞人林夕的身分被竄改，是為了繞開中共審查封殺林夕作詞的演唱會。因為林夕支持香港近年的「雨傘運動」及「反送中」運動。他曾為雨傘運動歌曲《撐起雨傘》作詞，及後為支持「反送中」運動時，曾與台灣的「滅火器樂團」創作《雙城記》等的抗爭歌曲，其後遭到中共封殺。

陳奕迅年底廣州演唱會，鬧出填詞人被改名風波。（取材自微博）
陳奕迅年底廣州演唱會，鬧出填詞人被改名風波。（取材自微博）

現已移民台灣、創造超過4000首歌詞的「詞神」林夕曾表示沒有後悔，更指「被除名也是一種光榮」，而表態前已預期因此會大量減少填詞工作，更說：「人有所為，有所不為，這是我的執著」。

此事連日來引起網路熱議，網民批評「真無奈又無聊」、「吃相難看」；更有人直衝政權：「這都做得出，還有什麼做不出來的？」

主辦方「廣州新輝文化」18日晚發出聲明，稱在5月7日《陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會廣州站》文化報批中操作不夠嚴謹，發生重大失誤，對詞曲作者的失誤操作造成不良影響而誠懇道歉，更指會取消這次文化批文。

陳奕迅經理人甘菁菁19日則表示，「審批檔上出現錯誤，是不能容許的，我方已與該主辦方即時終止合作。」

另據自由亞洲電台報導，據了解，演唱會會如期舉行。有與林夕相熟的法律學者桑普分析指，料新批文內容會繼續「封殺」林夕的名字，另指涉事公司犯下如此低級錯誤，更離譜是「非由政府當局駁回批文，而是由申請者主動取消」，質疑背後疑點重重。

反送中 香港 中共

上一則

李家超：七一不容「騎劫」 社運人士：將遭約談

下一則

全球競爭力 港排第7 落後星、台 港府歸咎這個因素

延伸閱讀

陳奕迅年底演唱會填詞人被改名 廣州主辦致歉

陳奕迅年底演唱會填詞人被改名 廣州主辦致歉
反送中歌曲「願榮光回歸香港」周一又重新上架

反送中歌曲「願榮光回歸香港」周一又重新上架
「苦『電雞』」久矣」 廣州擬限電動自行車

「苦『電雞』」久矣」 廣州擬限電動自行車
「華晨宇長沙退票」上熱搜 演唱會方：黃牛造謠生事

「華晨宇長沙退票」上熱搜 演唱會方：黃牛造謠生事

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火