全球競爭力 港排第7 落後星、台 港府歸咎這個因素

香港在國際管理發展學院最新發布的《2023年世界競爭力年報》中，排名全球第7位。（中新社）

瑞士國際管理發展學院最新發布的《2023年世界競爭力年報》，比較全球64個經濟體，香港 排名全球第7位，比去年下跌兩位，排名低於新加坡 、台灣。在4個大項評級因素中，香港「經濟表現」排名下跌最多，從去年第15大幅下滑至今年第36；「港府效率」繼續排全球第2。

綜合文匯報、明報報導，港府發言人20日表示，國際管理發展學院發布的《2023年報》肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一。去年新冠疫情 為香港帶來艱鉅的挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的整體競爭力排名因此較去年下跌兩位。隨著香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年香港經濟會有顯著改善。

經濟學者李兆波以「慘烈」形容香港的「經濟表現」，認為港府處理疫情的手法過嚴，「當時係一個錯誤」，導致許多商家撤離。另一學者莊太量說「疫情係全世界」都發生的事，不認同疫情是導致香港排名下跌的原因，但相信來年香港排名會回升。

在《2023年報》的四個競爭力因素中，香港繼續在「港府效率」取得全球第二名，在「基礎建設」的排名亦有所上升。然而，受去年的疫情高峰影響，香港的「營商效率」排名輕微下跌；「經濟表現」的排名下跌則由於香港經濟在2022年顯著轉弱並出現負增長。

至於子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一，在「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」以及「科技基礎設施」亦位於全球前五名。

香港排名較去年下跌兩位，報告指原因是「經濟表現」評分下滑，由去年第15位跌至36位。報告分析香港「經濟表現」的分項評分，指香港的本地經濟和就業排名「急劇下跌」至第56位和45位。

報告再按類別細項評分，香港有多個細項如貨物輸出、消費稅率、資本市場和能源强度，在64地區中都名列榜首，被視為「強項」。不過，香港的本地生產總值增長和人均生產總值增長的細項均排行第64位榜尾；新聞自由被評為第55位低位；民主指數排53位；人口增長排62位，同被報告列為「弱項」。