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港慶回歸26周年 七一故宮、電車…免費 逾千食肆71折

香港新聞組／香港21日電
香港灣仔一座天橋張貼海報慶回歸26周年。 （中新社）
香港灣仔一座天橋張貼海報慶回歸26周年。 （中新社）

為慶祝香港回歸祖國26周年暨香港特區成立26周年，並讓市民開開心心感受這喜慶日子，特首李家超20日宣布，特區政府和公營機構會牽頭推動多項優惠和活動，讓市民共慶回歸，更鼓勵社會各界舉辦不同慶祝活動和推出七一優惠。

大公、文匯報報導，其中，康文署轄下多項康樂文化設施將於7月1日當日供免費使用、西九M+及香港故宮文化博物館展覽免費開放，免費乘搭電車及天星小輪。

另超過1000間食肆推出指定菜式或餐飲品七一折優惠，餐飲聯業協會會長黃家和指並非每間參與食肆都畫一全單七一折，優惠安排由食肆自行決定。他估計生意額有望有約兩成增長。

李家超昨在出席行政會議前向傳媒表示，下周六是香港回歸26周年，亦是本屆港府上任一周年。他稱近日市面充滿活力，盛事一個接一個舉辦，港府的「開心香港」和「你好，香港！」一系列推廣活動亦帶旺旅遊及消費，1000萬人次旅客的大關亦突破了，經濟漸漸復甦。

共慶回歸26周年，香港市民7月1日至5日可免費乘坐電車。（中新社）
共慶回歸26周年，香港市民7月1日至5日可免費乘坐電車。（中新社）

港府指，七一當天活動康文署轄下多個設施免費使用，包括室內戶外康樂設施，及絕大部分公眾泳池；免費開放科學館、太空館常設展覽；免費開放文化博物館、科學館、藝術館專題展覽；免費開放濕地公園；免費參觀西九文化區M+博物館展覽，及免費開放香港故宮文化博物館7項專題展覽等。

康文署表示，市民可於25日上午7時起，在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，採先到先得，但不包括自助服務站。屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時30分開始提供服務，而水上活動中心則於上午8時30分開始提供服務。每名市民只可預訂一節免收費的康樂設施。公眾游泳池設施無須預約。

市民可於香港回歸紀念日，免費乘搭天星小輪共慶回歸。（中新社）
市民可於香港回歸紀念日，免費乘搭天星小輪共慶回歸。（中新社）

交通方面，七一當日可免費乘搭天星小輪來往尖沙咀及灣仔，免費乘搭富裕小輪往來中環至紅磡航線，及香港水上的士的尖東─灣仔─中環─西九龍循環航線；而當天生日的市民更可免費乘搭富裕小輪屯門至大澳、北角至觀塘線渡輪。另由7月1日起，一連5天免費乘搭電車。九巴早前已宣布推出「夏日賞童遊」活動，7月1日及2日小童免費搭車，不限次數。

香港故宮文化博物館於回歸紀念日，免費開放7個專題展覽。（中新社）
香港故宮文化博物館於回歸紀念日，免費開放7個專題展覽。（中新社）

七一起一連七天手機應用程式「本地魚菜直送」購買魚類統營處、蔬菜統營處特定產品，有七一折優惠。

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