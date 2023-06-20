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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

網課影響大 港生普通話水平 小學升中學跌

香港新聞組╱香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港學生普通話水平最新調查顯示，小學生普通話指數由去年的88.6，升至89.9，中學生下跌近5%，只有76.9；報告指出，三年網課對中學生的普通話能力影響大，而隨著學生的年級增長，普通話能力則相應下降。

綜合大公、文匯報導，GAPSK語文推廣委員會昨日發布港生普通話水平狀況及發展趨勢報告，從2013年開始追蹤至今持續10年，香港城市大學翻譯及語言學系隨機抽樣分析，發現幼稚園學生在聆聽能力、描述能力及表達能力都有所提升和改善，但在語音辨識和語言組織能力上相對較弱。

城大語言學及翻譯學系助理教授麥子茵提到，中學生的拼音詞彙語法下降幅度最大，平均得分從上年小學高年級的約84，降至今年中學階段約60。此外，今年的說話成績也在中學階段出現較大跌幅，從之前的90降至中學階段的80，這也是造成中學總成績較去年顯著下降的原因。

GAPSK考試委員會項目主管李照娥補充說，現在中學課時安排，於中一、中二仍有普通話課，約每周一堂 ，但中三起，學生要為選讀高中學科做準備，因此非主科如普通話科會停授，以騰出課時讓學生修讀高中課程的選修科目，導致中學生普通話水平較弱 。

GAPSK語文推廣委員會建議，香港除應增加學生學習普通話的時間，更需提供充足的普通話語境，認識學習普通話的重要性、必需性，並寄望學生能整體提升普通話能力 ，促進中國經典傳統文化學習，擴闊全球視野。

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