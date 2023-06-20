訪日旅客 今年首4月港人第3多 首季消費7.4億美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 喜歡到日本 旅遊觀光 出了名，根據統計，今年首四個月，香港是日本第三大旅客來源地，而香港旅客在今年首季的總消費額約為1050億日圓（約57.86億港元，約7.4億美元），在日本的國外旅客收益中排行第四，占總額超過10%。以首季41萬6200人次訪日，平均每人在日本花費約1.4萬港元(約1797美元)。

香港01報導，到訪日本的商務及經濟發展局局長丘應樺，在香港駐東京經濟貿易辦事處成立35周年酒會上指出，香港一直是外資企業包括日本企業的首選地點，在2022年，約9000家海外及內地企業在香港設立分部，當中包括約1400家日本企業，令日本企業成為在港最大的外資企業組別。

同時他也說，在今年首四個月，香港成為日本第三大旅客來源地，而香港旅客在2023年首季的總消費額約為1050億日圓，在日本的國外旅客收益中排行第四，占總額超過10%。

根據日本政府觀光局（JNTO）資料，今年首四個月到訪日本的香港旅客有56萬9000人次，僅次於南韓旅客（206萬7700人次）及台灣旅客（107萬8300人次），比第四位的美國旅客多約7000人，較新冠疫情前、2019年同期少18.7%（ 69萬9852人次）。以首季香港旅客41萬6200人次計算，每人平均在日本消費約1.4萬港元。