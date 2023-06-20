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反送中曲「願榮光歸香港」重新上架 律政司不評論

香港新聞組╱香港20日電
反送中名曲「願榮光歸香港」已重新上架。(取材自Spotify)
反送中名曲「願榮光歸香港」已重新上架。(取材自Spotify)

在港府向法庭申請禁止傳播後，反送中名曲「願榮光歸香港」在多個音樂串流平台被下架。「願榮光」創作團隊昨天表示，「堅決反對任何試圖箝制思想及言論自由的行為」，並指歌曲已重新上架；立法會議員轟挑釁，律政司則說司法程序已展開，不會作進一步評論。

綜合港媒報導，「願榮光歸香港」（簡稱「願榮光」）是香港2019年「反送中」運動期間最廣泛流傳的歌曲之一。港府5日向法庭申請禁制令，禁止公眾廣播、演奏或在任何平台傳播「願榮光」，否則便構成意圖煽動他人分裂國家，違反「港區國安法」罪嫌。並指此曲可能被誤當成香港「國歌」，意圖「侮辱國歌」，違反「國歌條例」。

此後，「願榮光」的多個版本曾於多個音樂平台被下架，包括蘋果旗下的音樂平台Apple Music及iTunes，其他音樂平台Spotify、KKBox、YouTube Music、臉書（Facebook）及Instagram的影音工具Reels等，也無法播放。

「願榮光歸香港 Dgx原創團隊」19日在臉書發文表示，「堅決反對任何試圖箝制思想及言論自由的行為」，明白大家「不願連選擇音樂的自由也失去，盡管面臨重重困難，團隊仍然會盡力捍衛這份心願」。

貼文又表示，先前下架的音軌已以「2023版本」專輯形式在各大音樂平台重新上架，並新增了3首全新的音軌。

昨晚搜尋各音樂平台，其中Spotify和KKBOX已重新上架，包括「願榮光」純音樂、進行曲及聖光版等10個版本；蘋果音樂平台iTunes則暫未更新。

對於「願榮光」重新上架，行政會議召集人葉劉淑儀等多名立法會議員均指，雖案件未有裁決，但有關行為具挑釁性；港區人大代表陳勇認為有藐視法律嫌疑；律政司則指案件已進入司法程序，不作進一步評論。

這次是「港區國安法」2020年實施後，港府首次向法庭申請禁止傳播「榮光」，法庭將於7月21日審理此案。

香港 反送中 港區國安法

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