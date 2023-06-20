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毛毯門後挽形象 國泰招內地空服、擴普通話服務

記者陳政錄╱綜合報導
國泰航空「毛毯門」歧視風波後，擴大招聘普通話空服員來挽救形象。(中新社)
國泰航空「毛毯門」歧視風波後，擴大招聘普通話空服員來挽救形象。(中新社)

香港國泰航空在上月爆發「毛毯風波」，導致公司多次為歧視風波致歉後，國泰航空行政總裁林紹波19日發布致員工信，公布改善方案，其中包括提升服務文化培訓，擴大普通話服務的範圍，招聘內地機艙服務員等三方面。

據該封信件，就「毛毯事件」的改善方案，自7月起，國泰航空將會為機艙服務員團隊新增一項「以客為先」的服務文化培訓，目的讓機艙服務員重新了解如何為所有顧客提供一致、貼心的服務，鞏固多元包容的文化。

至於擴大普通話服務範圍，信中提到，會優先在往返內地的航班，增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起，均有普通話機艙廣播。

同時，國泰航空機艙服務員的名牌上將清晰標示可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言。

另外，國泰航空航計畫於7月，啟動在內地招聘機艙空服員，進一步擴大普通話服務團隊。據悉，空服人員若能使用多於一種亞洲地區語言（包括普通話、廣東話、日語等），8月起每月獲額外400至800港元(約51至102美元)津貼。

立法會議員李梓敬對國泰相關新措施表示歡迎，指增加使用普通話的機艙服務員，既可滿足內地旅客需要、亦紓緩本地人手不足問題，「疫情前國泰航空超過一半客人來自內地，員工能操普通話，實屬基本要求。」

國泰航空指出，作為以港為家的國際航空公司，國泰航空機艙服務員團隊仍會以香港員工為主，同時配合整體顧客需求，從香港以外的地區進行招聘。

國泰航空5月21日一班由四川成都飛往香港航班上，有空服員嘲諷陸客錯把carpet（地毯）當成blanket（毛毯），並笑稱If you cannot say blanket in English, you cannot have it.（如果你不能用英文說出毛毯，你就不能獲得），以及Carpet is on the floor.（地毯在地上）。

空服員的對話疑似是私下談話內容，但被坐在機艙後排的乘客錄音，並上載到社交平台。事件引發軒然大波，官媒發文批評陸客是香港服務業的「衣食父母」，需重拳整頓；國泰連番致歉，並解雇三名空服員。

國泰航空「毛毯門」歧視風波後，將擴大招聘普通話空服員來挽救形象。(中新社)
國泰航空「毛毯門」歧視風波後，將擴大招聘普通話空服員來挽救形象。(中新社)

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