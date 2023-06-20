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港七一免費開放故宮、M+博物館… 電車、天星小輪任搭

香港新聞組／香港20日電
香港在七一當天，M+各個展覽及故宮文化博物館7個專題展覽，將免費開放參觀；圖為香港故宮。（取材自香港旅遊發展局）
香港在七一當天，M+各個展覽及故宮文化博物館7個專題展覽，將免費開放參觀；圖為香港故宮。（取材自香港旅遊發展局）

為慶祝香港回歸祖國26周年暨香港特區成立26周年，行政長官李家超20日出席行會前見記者時表示，特區政府及公營機構將於7月1日起一連7日帶頭推出多項優惠活動。

文匯報報導，優惠活動在政府及公營機構方面， 7月1日當日，康文署轄下多個康樂文化設施可免費使用，包括室內及戶外康樂設施及大部分公眾泳池；免費開放科學館和太空館的常設展覽；免費開放文化博物館、科學館及藝術館多項專題展覽；免費開放香港濕地公園；免費參加西九文化區M+所有展覽及香港故宮7個專題展覽；12個文化歷史建築活化項目將安排免費導覽團服務；以及加強現有免費服務、免費工作坊等。

此外， 7月1日起一連7日，通過應用程式「本地魚菜直送」購買特定產品享受七一折優惠。

另在免費公共交通方面， 7月1日起一連五日免費乘搭電車。 7月1日當日，免費乘搭天星小輪往來灣仔及尖沙咀；免費乘搭富裕小輪「香港水上的士航線」及往來中環-紅磡、屯門-大澳、北角-觀塘等多條航線。

7月整月，環保署下「綠在區區」或參與區域回收會獲得額外「綠綠賞」積分。

飲食業界方面， 飲食業界7月1日會有1000間食肆推出指定菜式或餐飲品有七一折優惠。

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