世界競爭力港居全球第7 比去年下跌2名

香港在國際管理發展學院最新發布的《2023年世界競爭力年報》中，排名全球第7位。（中新社）

國際管理發展學院最新發布的《2023年世界競爭力年報》中，香港 排名全球第7位，比去年下跌兩位。

文匯報報導，特區政府發言人20日表示，國際管理發展學院發布的《2023年報》肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一。去年新冠疫情 為香港帶來艱鉅的挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的整體競爭力排名因此較去年下跌兩位。隨着香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年香港經濟會有顯著改善。

在《2023年報》的四個競爭力因素中，香港繼續在「政府效率」取得全球第二名，在「基礎建設」的排名亦有所上升。然而，受去年的疫情高峰影響，香港的「營商效率」排名輕微下跌；「經濟表現」的排名下跌則由於香港經濟在2022年顯著轉弱並出現負增長。至於子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一，在「稅務政策」、「國際投資 」、「國際貿易」以及「科技基礎設施」亦位於全球前五名。

政府發言人表示，香港的競爭力有賴於在「一國兩制」下的獨特制度優勢。儘管香港在《2023年報》的整體競爭力保持前列，而排名主要受去年疫情高峰和疲弱的經濟拖累而輕微下跌，須警惕經濟體之間愈趨激烈的競爭並積極應對，進一步提升香港的競爭力。新一屆特區政府上任後，持續推進「有為政府」和「高效市場」更好結合，在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，推出「搶人才」、「搶企業」策略，大力吸引重點企業、世界各地人才和資金來港，並加強在基礎設施和創新科技方面的投資，以及繼續增加土地和房屋供應，為香港的經濟持續增長擴大容量，實現高質量發展。目前，這些方面的工作都取得良好進展。

發言人說，展望未來，環球經濟重心持續東移，香港將繼續從中獲益。在「一國兩制」下，香港背靠祖國、聯通世界，憑着獨特的制度和區位優勢，將繼續發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色，積極對接好國家發展戰略，把握好國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議所帶來的機遇，發展好經濟，提升市民的生活質素。