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「毛毯歧視」風波後 香港國泰航空擴大招中國空服、擴普通話服務

記者陳政錄／即時報導
多名網友早前在國泰航空官方微博留言稱，國泰航空歧視陸客已非第一次發生。（中新社）
多名網友早前在國泰航空官方微博留言稱，國泰航空歧視陸客已非第一次發生。（中新社）

香港國泰航空在上月爆發「毛毯風波」，導致公司多次為歧視風波致歉後，國泰航空行政總裁林紹波19日發布致員工信，公布改善方案，其中包括提升服務文化培訓，擴大普通話服務的範圍，招聘中國機艙服務員三個方面。

據該封信件，就「毛毯事件」的改善方案，自7月起，國泰航空將會為機艙服務員團隊新增一項「以客為先」的服務文化培訓，目的讓機艙服務員重新了解如何為所有顧客提供一致、貼心的服務，鞏固多元包容的文化。

至於擴大普通話服務範圍，信中提到，會優先在往返大陸的航班，增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返大陸的航班於8月起，均有普通話機艙廣播。

同時，國泰航空機艙服務員的名牌上將清晰標示可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言。

另，國泰航空航計畫於7月，啟動在大陸招聘機艙服務員，進一步擴大普通話服務團隊。

國泰航空指出，作為以港為家的國際航空公司，國泰航空機艙服務員團隊仍會以「中國香港」員工為主，同時配合整體顧客需求，從中國香港以外的地區進行招聘。

香港 歧視

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