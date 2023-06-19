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不滿勸導 港麥當勞員工拿殺豬刀狂砍 經理命危

香港新聞組／香港19日電
遇襲經理血流滿面，衣服沾滿血，一名男子從後將他緊抱並叫他先坐下。（取材自臉書）
遇襲經理血流滿面，衣服沾滿血，一名男子從後將他緊抱並叫他先坐下。（取材自臉書）

繼日前荷里活廣場兩女子被殺、牛池灣行人隧道婦人被砍後，昨午西環山道麥當勞快餐店又發生凶殺案。餐廳經理疑不滿職員工作表現發生口角，男職員情緒失控跑出餐廳，到對面豬肉檔偷走兩把切肉刀，揮雙刀向經理狂斬後逃離被捕，男經理頭部至少中兩刀，全身是血送院搶救，情況危殆。

文匯報報導，被捕男子姓陳(29歲)，遇襲男經理姓王(38歲)，陳在三周前到職，王疑不滿陳的工作表現欠佳，昨日下午3時許，王勸導陳加以改善時，雙方發生口角，陳其後走出店鋪，跑到50米開外一間豬肉檔，取走兩把約30公分長的切肉刀，然後再折返到快餐店，衝入廚房向姓王經理揮刀狂斬，經理頭部最少中兩刀，疑兇則奪門逃去無蹤。

由網上流傳的影片可見，全身披血的姓王經理被一名男食客扶到椅子上坐下，他表情痛楚並叫同事冷靜，然後拿出手機報警求助，有女同事見他血流滿臉，一度嚇到尖叫，並拿出紗布替他止血。救護員到場將傷者包紮後送往瑪麗醫院救治。

有店鋪職員透露，陳為新入職員工，覺得他工作緩慢，記性又差，而王經理是「大好人」一名。

有目擊者指，疑兇在案發後跑往海邊方向，警方手持盾牌及穿上防刺戰術背心到場搜索；由於有大批警員昨日上街巡邏，疑兇逃到600米外的朝光街時，被反恐特勤隊警員拘捕，疑兇沒有反抗，其後被押返警署扣查，交由西區警區重案組跟進。

受傷的男經理經當場治理後送院。（取材自臉書）
受傷的男經理經當場治理後送院。（取材自臉書）

據被偷切肉刀的姓黃檔主表示，事發時只有妻子一人看檔，由於她專注工作，未注意有兩把刀被盜，及後自己睡醒返回鋪頭，妻子向他表示有兩把豬肉刀不見了，一把較大，另一把較薄較輕，但由於店鋪有後備刀，所以未以為意。

另據香港01報導，警方西區警區總督察黃宇徽表示，受害人的後腦、後頸分別有8厘米及10厘米的刀傷，而且頭骨骨裂，手術後現時在深切治療部留醫。黃稱，現階段無證據顯示疑兇有精神病紀錄。

手術 麥當勞 手機

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