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香港金管局與阿聯央行將設工作組 拓中東市場

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港金融業爭拓中東市場，金管局近期與阿拉伯聯合大公國（阿聯）央行舉行雙邊會議，加強金融金融服務領域合作。率團到訪阿聯當地的金管局總裁余偉文表示，會成立兩個工作小組，未來1至2個月會開展相關工作，當中兩地央行層面的工作小組，會跟進人民幣使用、支付連接及監管方面的合作，明年希望能夠有定期的跟進。 

大公報、香港01報導，兩地央行會推動銀行層面的工作小組，探討銀行間業務的聯繫，特別是人民幣業務。余偉文透露，希望吸引中東的企業、家族辦公室及主權基金的資金赴港，使用香港的人民幣結算服務，並增加香港及內地投資

翻查資料，2022年中國與中東國家的貿易額高達5071.52億美元，按年增長27.1%，中國保持中東第一大貿易夥伴地位。余偉文稱：「近年愈來愈多中國企業到中東發展，現時阿聯有逾6000間中國企業，其中2000多間是過去兩年成立。反映過去兩至三年期間，更多中國企業『走出去』到中東做生意，更有逾30萬中國人在阿聯生活，這些均反映中國與阿聯經貿關係十分密切。」

訪問阿布達比及杜拜期間，余偉文與阿聯央行、當地金融界、家族辦公室及主權財富基金等機構會面，就擴大金融合作的一系列議題交換意見。他表示，該局與阿聯央行就五個議題展開討論，包括兩地基建及支付如何連結、推動中東企業使用人民幣結算及投資、虛擬資產的監管、ESG（環境、社會和企業管治）方面的合作，以及吸引中東家族辦公室赴港投資等。

余偉文表示，香港與阿聯於金融基建方面一直有合作，例如阿聯央行是第三間加入多邊央行數字貨幣橋（mBridge）的央行。「除了mBridge外，我們亦有討論其他不同的連結。例如阿聯正試行『Instant Payment Platform』（IPP）（港版轉數快），未來會探討能否有機會如轉數快連結泰國『PromptPay』般合作。」

余偉文希望吸引中東企業、家族辦公室及主權基金的資金赴港，並做更多推廣工作，「中東傳統上與歐洲連繫較強，隨著中東與中國經濟關係加強之際，香港正是好時機與中東建立更強連繫。」事實上，若阿聯企業要使用人民幣結算及投資，最好是經香港進行。

央行 香港 投資

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