我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

父親節／女兒23歲確診自閉症 父親人生陪跑

香港新聞組╱香港18日電
珈汶(左)得到父親的加倍照顧，她感激父親的付出及包容。(取材自協康會)
珈汶(左)得到父親的加倍照顧，她感激父親的付出及包容。(取材自協康會)

近日，香港一些倫常案件令社會再度關注照顧者壓力問題。據統計，香港約有6萬900名男性為殘疾人士（包括精神病、情緒病、特殊學習困難及過度活躍症患者）的照顧者，今日是父親節，兩名身為照顧者的父親，漫漫長日的鼓勵與陪伴，讓人看到父親的偉大。

綜合大公報、明報報導，珈汶自小便是體能差及反應慢，但求醫多年未能找出原因，直至在23歲才終於確診患自閉症，已錯過黃金診治期。陳爸爸說，珈汶自小喜歡「鑽牛角尖」，令父母非常頭痛，他一邊嘗試理解珈汶，一邊陪伴她成長，成為女兒的最強後盾。

陳爸爸在珈汶四歲時發現她的行為與其他小朋友不同，反應慢及動力低，性情較孤僻固執，他以為是身體神經等方面問題，帶女兒四出求醫，珈汶升讀大專後，課程講求靈活自主，在多重壓力下，她變得更孤僻，經轉介到精神科求診，終於發現是患有自閉症。

陳爸爸說，珈汶為人單純，但性格「執著」，例如曾參加童軍露營但遇上8號風球，活動取消，她卻堅持到在上水的活動地點，他於是在橫風橫雨下，陪同珈汶到上水一看究竟，發現沒有人到場後，兩父女才折返回家。在爸爸耐心鼓勵親自陪跑下，珈汶更兩度成功挑戰十公里馬拉松賽事。

現年29歲的珈汶在協康會任職中心助理，「我知道我有自閉症，照顧我並不容易，希望父母健健康康，陪著我長大。」珈汶說，今日父親節，已提前以西餅向父母表達愛意，她訂下明年父親節目標，就是請一家人到日本或南韓旅行，陳爸爸甜笑說，「珈汶真的好孝順」。

另一名71歲的退休消防員Wally，19年前兒子突然拆掉房間牆壁，情緒失控下更「撼頭埋衣櫃」，求醫下確診思覺失調。近20年來，兒子數次因病情穩定自行斷藥，令病情反覆，Wally每次都好氣。不過Wally沒有放棄，退休後自行報讀精神健康課程，又積極參與家屬組織，與其他家屬分享知識，更與家屬向醫管局爭取引入新藥，貫徹他對兒子患病的態度：「要爭氣自救。」

照顧之路崎嶇，Wally「爭氣自救」的心態讓他積極參與家屬組織，盡力為兒子整合最多的照顧資源，5年前亦開始報讀精神健康課程。早期在公立醫院求醫，讓他認識了一些家屬支援團體，機緣巧合下又接觸了更多關注團體，令他多年來能與其他家屬交流照顧心得、分擔壓力。他笑說自己大半朋友都來自家屬組織。

珈汶(左)得到父親的加倍照顧，她感激父親的付出及包容。(取材自協康會臉書)
珈汶(左)得到父親的加倍照顧，她感激父親的付出及包容。(取材自協康會臉書)

退休 香港 馬拉松

上一則

理大衝突 1認罪18被告被判暴動罪 多數是學生

下一則

中國南方暴雨來襲 深圳道路淹成一條河

延伸閱讀

華康會日落公園舉辦國際家庭日 豐富項目助興

華康會日落公園舉辦國際家庭日 豐富項目助興
杉釦富遠紅外線產品 父親節優惠

杉釦富遠紅外線產品 父親節優惠
父親節送給家人最好的禮物 Hitrons按摩椅歡迎您親臨門店挑選

父親節送給家人最好的禮物 Hitrons按摩椅歡迎您親臨門店挑選
父親節戒煙好日子請馬上聯繫ASQ華語戒煙專線

父親節戒煙好日子請馬上聯繫ASQ華語戒煙專線

熱門新聞

翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15
這張珍貴的全家福，章榮高無比珍視。（取材自大象新聞）

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

2023-06-11 09:00
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂