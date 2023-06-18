父親節／女兒23歲確診自閉症 父親人生陪跑

珈汶(左)得到父親的加倍照顧，她感激父親的付出及包容。(取材自協康會)

近日，香港 一些倫常案件令社會再度關注照顧者壓力問題。據統計，香港約有6萬900名男性為殘疾人士（包括精神病、情緒病、特殊學習困難及過度活躍症患者）的照顧者，今日是父親節，兩名身為照顧者的父親，漫漫長日的鼓勵與陪伴，讓人看到父親的偉大。

綜合大公報、明報報導，珈汶自小便是體能差及反應慢，但求醫多年未能找出原因，直至在23歲才終於確診患自閉症，已錯過黃金診治期。陳爸爸說，珈汶自小喜歡「鑽牛角尖」，令父母非常頭痛，他一邊嘗試理解珈汶，一邊陪伴她成長，成為女兒的最強後盾。

陳爸爸在珈汶四歲時發現她的行為與其他小朋友不同，反應慢及動力低，性情較孤僻固執，他以為是身體神經等方面問題，帶女兒四出求醫，珈汶升讀大專後，課程講求靈活自主，在多重壓力下，她變得更孤僻，經轉介到精神科求診，終於發現是患有自閉症。

陳爸爸說，珈汶為人單純，但性格「執著」，例如曾參加童軍露營但遇上8號風球，活動取消，她卻堅持到在上水的活動地點，他於是在橫風橫雨下，陪同珈汶到上水一看究竟，發現沒有人到場後，兩父女才折返回家。在爸爸耐心鼓勵親自陪跑下，珈汶更兩度成功挑戰十公里馬拉松 賽事。

現年29歲的珈汶在協康會任職中心助理，「我知道我有自閉症，照顧我並不容易，希望父母健健康康，陪著我長大。」珈汶說，今日父親節，已提前以西餅向父母表達愛意，她訂下明年父親節目標，就是請一家人到日本或南韓旅行，陳爸爸甜笑說，「珈汶真的好孝順」。

另一名71歲的退休 消防員Wally，19年前兒子突然拆掉房間牆壁，情緒失控下更「撼頭埋衣櫃」，求醫下確診思覺失調。近20年來，兒子數次因病情穩定自行斷藥，令病情反覆，Wally每次都好氣。不過Wally沒有放棄，退休後自行報讀精神健康課程，又積極參與家屬組織，與其他家屬分享知識，更與家屬向醫管局爭取引入新藥，貫徹他對兒子患病的態度：「要爭氣自救。」