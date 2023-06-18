父親節／女兒23歲確診自閉症 父親人生陪跑
近日，香港一些倫常案件令社會再度關注照顧者壓力問題。據統計，香港約有6萬900名男性為殘疾人士（包括精神病、情緒病、特殊學習困難及過度活躍症患者）的照顧者，今日是父親節，兩名身為照顧者的父親，漫漫長日的鼓勵與陪伴，讓人看到父親的偉大。
綜合大公報、明報報導，珈汶自小便是體能差及反應慢，但求醫多年未能找出原因，直至在23歲才終於確診患自閉症，已錯過黃金診治期。陳爸爸說，珈汶自小喜歡「鑽牛角尖」，令父母非常頭痛，他一邊嘗試理解珈汶，一邊陪伴她成長，成為女兒的最強後盾。
陳爸爸在珈汶四歲時發現她的行為與其他小朋友不同，反應慢及動力低，性情較孤僻固執，他以為是身體神經等方面問題，帶女兒四出求醫，珈汶升讀大專後，課程講求靈活自主，在多重壓力下，她變得更孤僻，經轉介到精神科求診，終於發現是患有自閉症。
陳爸爸說，珈汶為人單純，但性格「執著」，例如曾參加童軍露營但遇上8號風球，活動取消，她卻堅持到在上水的活動地點，他於是在橫風橫雨下，陪同珈汶到上水一看究竟，發現沒有人到場後，兩父女才折返回家。在爸爸耐心鼓勵親自陪跑下，珈汶更兩度成功挑戰十公里馬拉松賽事。
現年29歲的珈汶在協康會任職中心助理，「我知道我有自閉症，照顧我並不容易，希望父母健健康康，陪著我長大。」珈汶說，今日父親節，已提前以西餅向父母表達愛意，她訂下明年父親節目標，就是請一家人到日本或南韓旅行，陳爸爸甜笑說，「珈汶真的好孝順」。
另一名71歲的退休消防員Wally，19年前兒子突然拆掉房間牆壁，情緒失控下更「撼頭埋衣櫃」，求醫下確診思覺失調。近20年來，兒子數次因病情穩定自行斷藥，令病情反覆，Wally每次都好氣。不過Wally沒有放棄，退休後自行報讀精神健康課程，又積極參與家屬組織，與其他家屬分享知識，更與家屬向醫管局爭取引入新藥，貫徹他對兒子患病的態度：「要爭氣自救。」
照顧之路崎嶇，Wally「爭氣自救」的心態讓他積極參與家屬組織，盡力為兒子整合最多的照顧資源，5年前亦開始報讀精神健康課程。早期在公立醫院求醫，讓他認識了一些家屬支援團體，機緣巧合下又接觸了更多關注團體，令他多年來能與其他家屬交流照顧心得、分擔壓力。他笑說自己大半朋友都來自家屬組織。
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