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理大衝突 1認罪18被告被判暴動罪 多數是學生

香港新聞組╱香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年11月18日警方圍堵香港理工大學，與大批示威者對峙，警方在油麻地拘捕213人。涉19人的暴動案有1人認罪，其餘18人不認罪受審後，昨在區院被裁定全部罪成。對於部分被告辯稱是被逼入街巷，法官信納他們在巷內被警方截獲的供辭屬實，但不信其無意參加暴動的解釋。全案押至7月15日判刑。

綜合香港01、明報報導，19名被告多是年輕學生，年齡介於17至31歲，除了19歲學生鄭文豪在審前認罪，其餘18人皆不認罪，他們全被裁定一項暴動罪成，被告張振鴻另被控一項管有物品意圖摧毀財產罪，亦被裁定罪成。有被告和多名親友聞判落淚，散庭時互相揮手道別。

據報導，法官游德康表示，2019年11月18日晚7時半至11時許發生暴動，示威者投擲汽油彈，警方驅散並包抄，於封鎖範圍內截獲本案被告。附近街巷的「人疊人」事件於11時許發生，歷時近20分鐘，防暴警到場處理後，有示威者在場躺坐。

辯方強調，警方驅散後彌敦道有人自由走動，游官同意，稱警方沒干預身穿反光衣、看似記者的工作，反映警方並非「見人就拉」，本案只得一名被告袋內有不曾穿上的反光衣，唯一合理推論是警方認為眾被告不是記者或路人，遂截停他們。

被搜出反光衣、急救資格證的學生呂鋒自辯稱，他是聖約翰救傷隊員，當天不需當值，但到場曾為一名腳掌流血的男子包紮傷口；呂聽見爆炸聲後有黑衣人跑來，他扶起傷者，未及穿上反光衣就被人撞跌壓倒，直至由消防員救出。游官認為，呂不穿反光衣必定因為他自視為示威者，他並非單純救急扶危，而是意圖並曾經藉提供急救，以及身處現場壯大暴動者聲勢，參與暴動。

任職老人院舍護理主任的黃紫情自辯稱，她被人群迫入窄巷，遭「夾起」至雙腳離地、呼吸困難。游官接納黃被困窄巷證供屬實，但不信她是無辜路人，稱她攜有的醫療物資可用來協助暴動者。連同上述兩名被告，共12名被告自辯或傳召證人作供，6人案情提及「人疊人」，吳進欣辯稱遭人推跌，古倩誼表示被推向牆壁和地下，惟相關解釋均不被接納。

香港

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