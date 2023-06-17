遭碎屍烹煮的港名媛蔡天鳳將火化 25萬元3D列印修復遺體

蔡天鳳生前愛美也喜歡粉紅色，因此靈堂設計也將以粉紅色為主調。（取材自蔡天鳳Instagram）

先前震驚各界的香港 28歲名媛蔡天鳳 慘遭分屍烹煮案，在歷經近四個月後，遺體終於要在明日火化。據香港星島日報報導，蔡天鳳骨灰未來將安奉於大嶼山寶蓮禪寺。消息稱，蔡天鳳整個喪禮預計花費逾港幣300萬元，其中遺體修復費用就高達港幣200萬元（約25.5萬美元）。

蔡天鳳是在今年2月21日遭前夫鄺港傑、前公公與大伯聯手殺害、肢解並碎屍烹煮，犯嫌手段之兇殘震驚各界。

香港媒體引述知情人士報導，蔡天鳳的夫家租下香港寶福紀念館地下及一樓舉行蔡天鳳的喪禮，預計於19日8時30分大殮，9時30分辭靈，採佛教儀式。寶福堂門口會以屏風遮擋，不設瞻仰遺容環節。

報導稱，蔡天鳳生前喜歡粉紅色，其訃聞及靈堂設計皆以粉紅色為主調，並以多張蔡天鳳生前喜愛的照片作為遺照。由於蔡天鳳生前愛美，靈堂四周還會擺放數張她擔任時裝模特兒的照片。

有消息指出，蔡天鳳的先生Chris知道她的愛美個性，今年4月從香港富山殮房取回蔡天鳳遺體後，就託人進行遺體修復工 程，因此由領遺體至出殯的時間才會相隔達兩個月之久。

香港01報導，家屬聘請海外高科技機構，以3D列印及化妝重塑頸部、頭顱及容顏，為蔡天鳳進行遺體修復。