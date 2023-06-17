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缺工2萬人 香港零售業期待「特別計畫」

香港新聞組／香港17日電

港府日前宣布為建造業和運輸業推出輸入外勞的「特別計畫」，並放寬讓售貨員等26個工種，經勞顧會審批後便可以輸入外勞。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，香港零售業欠缺最少2萬名人手，而隨著業界希望擴充業務，估計缺口將進一步增至逾3萬人，輸入外勞有助紓解問題。

文匯報報導，日本城創辦人、國際家居零售有限公司主席兼行政總裁魏麗霞認為，今次總算是「打開一道門」，若成效仍不彰，冀港府參考建造業及運輸業的做法，為零售業推出「特別計畫」。

謝邱安儀透露，該會年初已向會員查詢，反映整個零售業的人手短缺達10%至20%，推算今年第四季空缺率或升至超過兩成。她指出，「若全行復甦至以往規模，（空缺率）就不止這個百分比，業界看好未來巿道逐步好轉，包括訪港旅客持續增加，本地消費回暖，業界也想重開多些店鋪，回復接近以往的規模，但人手短缺影響擴展業務。」

她強調，業界已調高薪酬吸人才，「（薪酬）增幅不少，屬雙位數調整，但依然欠缺人手，其實反映有機會是一個結構性問題，香港人口真的不足以support（支持）零售業，相信各行各業亦面對此情況，就算怎麼出錢都不會請到足夠人手，真的需要港府介入。」

目前，粵港澳大灣區的交通方便，她認為輸入人手絕無問題，「以前聘請內地人要考慮居住安排，現時鄰近地區跨境來港十分方便，即日來回都可。」

魏麗霞經營的日本城香港分店亦面對人手嚴重短缺問題，「不夠人影響業務擴展，亦未能提升服務質素。」對港府為建造業和運輸業推出「特別計畫」輸入外勞，但未包括零售業，她坦言有點失望，但明白港府要循序漸進引入，而港府放寬讓售貨員等26個工種輸入外勞，及以表列形式讓勞顧會審批，令申請程序縮減至3個月，已「打開一道門」，「以往連門都沒有，現在起碼可以申請。」

她認為港府定期檢視輸入26個工種外勞的成效，若效果不理想，希望港府同樣為零售業推出「特別計畫」。

零售業 香港 日本

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