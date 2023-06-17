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針對機師慢速滑行 國泰航空10月起修改時薪計算法

香港新聞組／香港17日電

國泰航空早前被香港機管局指，部分航班於機場的滑行速度遠低於其他航空公司，有意見批評機師「呃鐘」（騙鐘點費），前線則反駁是因國泰強行改為計算實際飛行時數，「飛快點反而減少自己人工，何必做好呢？」國泰16日表示，由10月開始會調整機師薪金的計算方法，其飛行時數薪金，將會比較實際飛行時數及更表上設定的飛行時數，兩者中取較高者計算。

香港01報導，有前線員工對此表示歡迎，相信此舉正是解決機師刻意慢速滑行的問題。不過他強調，其實只是恢復過往安排，重回正軌，批評國泰「省錢省過頭」。機師工會則指，現時國泰機師的收入及士氣，均處於最低水平，然而今次措施幾乎無助提升收入及士氣，並指由於之前大幅減薪，國泰早已失去機師的忠誠。

國泰早前向機師發電郵，指之前與機管局會面時，對方反映部分國泰航班滑行時，其速度明顯較其他航空公司緩慢，憂加劇機場擠塞。國泰當時承認，內部系統亦發現有相同情況，但相信問題並不普遍，亦不會追究過往同類問題，但如再發生，會在有需要時採取行動。

據國泰員工透露，國泰近年更改機師合約，將飛行時數薪金的計算方式，改為實際飛行時間，即變相滑行所花的時間亦會計算在內。員工指，此舉異於國際上大部分航空公司的慣例，並批評國泰於疫情期間扣減三至四成人工，故在新的計算方法下，更無意提升工作表現。

國泰表示，機師的薪酬架構由底薪、津貼及飛行時數薪金組成，今年年初已將所有機師的底薪，及完成飛行時數目標的薪金，上調3.3%，並增加若干職級機師的津貼。國泰又指，會不斷檢視員工薪酬待遇，在確保所有同事均獲得適當報酬的同時，亦會維持公司業務的競爭力及持續發展。

香港 機場 疫情

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