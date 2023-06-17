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香港狂粉跳下海 游近大黃鴨旁摸鴨皮

香港新聞組／香港17日電
男子冒險跳海，游過紅色的警告帶，到黃鴨身旁觸摸。（取材自Instagram）
男子冒險跳海，游過紅色的警告帶，到黃鴨身旁觸摸。（取材自Instagram）

兩隻巨型黃色「橡皮鴨」10日正式展出，原訂在港展出兩周，惟受天氣不穩、營運成本上升等因素影響，主辦單位昨決定18日提早落下帷幕，告別香港，僅在維港「沐浴」10天。不少人為黃鴨瘋狂，近日便有狂粉在遊艇冒險跳進維港，只為游至黃鴨旁親手觸摸。

男子冒險跳海，游過紅色的警告帶，到黃鴨身旁觸摸。（取材自Instagram）
男子冒險跳海，游過紅色的警告帶，到黃鴨身旁觸摸。（取材自Instagram）

綜合香港01、文匯報報導，主辦方昨日的帖文便指行為過分熱情，特別呼籲黃鴨離別巡遊當日，應避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免帶來衝擊或製造海浪影響黃鴨的告別作。此外，亦有投資專家趁划艇訓練期間，近距離觀賞黃鴨，感嘆相比近岸觀看更壯觀。

巨型黃鴨的魅力沒法擋，有人對它的熱愛甚至超越生命。黃鴨官方IG昨日發出帖文，相片顯示近日晚上時分，一艘遊艇停泊在維港近岸一帶，有一名男子跳入海中，並游過紅色的警告帶，到黃鴨身旁觸摸，隨後便游回遊艇。整個過程被拍攝下來。

帖文表示，最近連日雷雨的天氣，黃鴨需要團隊努力守護，又指市民一些過分熱情的行為，卻讓團隊帶來更大挑戰，故期望大家一起守護黃鴨，快樂迎接周日離別前的海上巡遊。

亦有市民位於海上以較奉公守法的方式觀賞黃鴨，臉書專頁「林一鳴的投資世界」帖文昨日表示，已加入香港遊艇會的划艇訓練已有數個月，通常在周三晚上接受訓練約10公里，周末則為15至20公里。林指，日前訓練時在海中心看到黃鴨，感嘆相比岸邊觀賞更為壯觀。

18日原訂是黃鴨首次巡遊維港的大日子，詎料亦是訪港之旅的最後一天。明日下午1時，黃鴨將兵分兩路，一隻在沿岸展出，另一隻黃鴨則獨自從中環海面出發，沿維港美麗海岸線暢遊，屆時市民可於維港兩岸不同地方欣賞鴨姿。

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