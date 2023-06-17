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大黃鴨搶鏡 帶動維港經濟 18日巡遊後提前告別香港

香港特派員李春
「橡皮鴨二重暢」掀起大黃鴨熱潮，香港不同機構跟風搶進，出現「黃鴨經濟」，成為「維港經濟」的一角。（中通社）
「橡皮鴨二重暢」掀起大黃鴨熱潮，香港不同機構跟風搶進，出現「黃鴨經濟」，成為「維港經濟」的一角。（中通社）

大黃鴨闊別十年重訪香港，10日起在維多利亞港灣上演「橡皮鴨二重暢」，掀起大黃鴨熱潮。香港不同機構跟風搶進，各有各的節目，所以有人說出現了「黃鴨經濟」。在大黃鴨又要話別之際，看那大黃鴨熱真是占盡維多利亞港地利，香港未來還得靠「維港經濟」。

大黃鴨10日開始在香港金鐘添馬海傍展出，首日雖有隻大黃鴨報稱不堪暑熱，洩氣躺平，但未減港人對其熱情。大黃鴨本身不會掙錢，活動是保險公司贊助，保險公司近年愛贊助公眾娛樂活動，賺的是品牌效應，香港則賺到觀光等潛在效益。

香港這典型商業社會，各方機構怎會不趁勢而上，所以近日出現好多黃鴨節目，走得最快是觀光景點昂坪360，準備千隻小黃鴨，先集體擺放出來誘客，然後以每隻50港元（約6.3美元）高價出售，幾天搶光。

另一大黃鴨活動辦得有聲有色的是港鐵。港鐵近日辦「橡皮鴨港鐵藝術旅程」節目，不僅把金鐘站扮成橡皮鴨限定主題車站，還宣布18港鐵站都有黃鴨，港人得空可去尋訪鴨蹤，找到了打卡影相，回家睡著都會笑醒。

香港人出名的好熱鬧，一個港人悶悶地，三個港人一台戲。香港人熱鬧，得有個場合，最經常的場合是茶樓和街頭，現在街頭不得熱鬧，香港博物館多，但同樣熱鬧不了，反成很好的冥想場所。難怪一旦有大黄鴨之類活動，就空城而出。

仔細一看，跟風的黃鴨行動們，不過數日就淡。兩隻大黃鴨能弄得人山人海，是因牠浮在維多利亞港，大黃鴨18公尺高，在海灣中不過是隻小鳥，岸邊可集聚萬人，都有空間和角度打卡。所以如果沒有維港，大黃鴨沒有今天的風采。

此外，18日父親節其中一隻橡皮鴨會於約下午1時開始從中環海面出發，沿維港海岸線漫「游」，經過銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區再游向尖沙咀，期間途經著名地標如星光大道，當游到文化中心後會折返中環海面，全程約2小時。當完成出巡後，「橡皮鴨二重暢」展覽隨即落幕

由之所謂「黃鴨經濟」，不過是「維港經濟」的一角。香港過去成功，至少地利部分有個維多利亞港灣。香港未來，可能要「坐海吃海」，既然港府大填海玩「明日大嶼」，土地只會更不值錢；既然國際金融中心新列「紐倫坡」，即紐約倫敦新加坡三大國際中心，香港變調可知。港府正操辦「開心香港」活動，未來香港的開心之所，就在維港灣畔，發展以「開心」為主調的「維港經濟」，可能是必走之路。

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