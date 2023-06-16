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鋸斷17處 港馬鞍山郊野公園百年「茅坪藤王」遭奪命

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港馬鞍山郊野公園內有「茅坪藤王」之稱的榼藤日前遭人砍伐，至少有17處斷開，引起市民及環保團體關注。據漁護署「香港植物標本室」網頁，榼藤屬100種香港稀有及珍貴植物之一。

明報報導，昨日深受行山客喜愛的「藤王」被發現多處枝幹被鋸斷，切口平整。樹木專家詹志勇形容，這棵百年老樹受重創，涉事「兇手」將大部分枝切斷，目的非常明顯，「有好大決心要殺了老藤」，但動機未明，對具歷史的老藤遭受嚴重破壞感非常可惜。

據報導，漁護署回覆本報查詢稱，14日接獲報告指馬鞍山郊野公園內有藤木疑被非法砍伐，遂派員到場視察及調查，其間發現郊野公園內一棵藤木的部分枝幹最近曾遭切割，現場並無發現涉案者。署方已於該處豎立警告牌，並加強巡邏有關地點及繼續調查，如有需要會尋求相關部門協助。署方呼籲市民愛護樹木，切勿砍伐或破壞樹木，如發現懷疑非法砍伐樹木的情况，可致電1823向該署舉報。警方回應本報查詢稱，馬鞍山分區未有接獲非法砍伐樹木的相關報案。

報導稱，前日傍晚網上流傳片段及帖文，指茅坪藤王遭砍伐。記者昨早到場觀察，發現藤王有至少17處遭切斷，切口平整，有斷開的枝幹僅樹皮相連。藤王從地螺旋式伸延至旁邊廢屋，並在上空橫越斜生，該處最少兩截枝幹被切走，留下空隙。

報導說，有「樹博士」之稱的教育大學社會科學系研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇估計，遭砍割的榼藤估計樹齡逾百歲。他說該榼藤的主枝幾乎全數被鋸斷，相信該榼藤生存機會低，因用於吸收陽光的樹葉與主幹已分離，無法傳遞養分，沒有葉就沒有光合作用，藤就會枯死。

報導引述詹志勇認為，砍伐者疑花氣力帶器材上山將藤王10多處枝幹鋸斷，是「有好大決心要殺了老藤」。他關注砍伐者行為背後目的，是否有意發展該處土地，為免老藤成為發展障礙而將其移除。他說，榼藤木質非優秀木材，果實確有藥用價值但「不值錢」，認為砍伐動機應與轉售牟利無關。

報導稱，詹志勇估計，該榼藤有逾百年樹齡，認為該樹即使並非聯合國認可下的瀕危樹種，亦應納入「古樹名木冊」加以保護。

香港 教育 聯合國

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