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民研：李家超民望跌 創上任來新低 支持率淨值首見負數

香港新聞組／香港16日電
香港民意研究所的民調顯示，特首李家超最新評分跌至51.5分，創上任以來新低。（中通社）
香港民意研究所的民調顯示，特首李家超最新評分跌至51.5分，創上任以來新低。（中通社）

香港民意研究所在本月1日至8日成功訪問1005位市民，15日公布特首李家超及3名司長的最新評分。李家超的最新評分為51.5分，有16%受訪者給予0分，支持率為44%，反對率為45%，民望淨值為負1個百分點。評分較5月3日至18日的調查顯著下跌5.4分，是上任以來新低，作為特首的民望淨值亦是首次錄得負數，大跌16個百分點。

香港01報導，司長方面，政務司司長陳國基的支持度評分為46.5分，民望淨值為正13個百分點。財政司司長陳茂波的支持度評分為55.4分，民望淨值為正33個百分點。律政司司長林定國的支持度評分為44.2分，民望淨值為正6個百分點。結果顯示，3名司長的評分和支持度淨值與3月6日至20日調查相比，皆沒有顯著變化。市民對港府滿意率下降。

另外，港府的最新滿意率為44%，不滿率為42%，滿意率淨值為正2個百分點，較5月3日至18日調查顯著下跌了16個百分點。而平均量值為2.9分，即整體上接近「一半半」。

特首辦回應，李家超和團隊會繼續通過不同渠道與市民溝通，了解市民所需，以制定和落實有效政策和措施。 

另據明報報導，歐洲議會昨大比數通過一項無約束力動議，呼籲歐盟制裁特首李家超，並促請港府即時無條件釋放壹傳媒創辦人黎智英及其他民主派人士。代表歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）發言的歐盟能源事務專員西姆森（Kadri Simson）批評，香港大幅減少區議會直選比率，削弱香港政制下的民主特色及削弱港人選出地區代表的能力。

特首辦發言人回應，特首李家超帶領特區履行維護國家安全責任「天經地義、光明正大、理直氣壯」，批評歐洲政客抹黑國安法及香港實况，對此強烈不滿及嚴厲譴責。

歐洲議會在緊急質詢提出的動議中，呼籲歐盟理事會制裁特首李家超，以及其他打壓香港人權的香港及內地官員。動議同時提及，歐洲議會關注被控煽動顛覆罪的前支聯會主席何俊仁及副主席鄒幸彤，呼籲香港當局廢除國安法等。議案以483票贊成、9票反對、42票棄權通過。

西姆森說，香港局勢持續惡化，並列舉區議會改制、修改《法律執業者條例》後高等法院拒絕英國御用大律師Tim Owen代表黎智英。西姆森說，歐盟響應聯合國呼籲香港廢除國安法及煽動罪。

香港 歐盟 黎智英

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