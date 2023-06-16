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更適應一國兩制 澳門擬修特首選舉法

記者陳政錄／香港16日電
為更好適應一國兩制，落實愛國者治澳，澳門擬修改行政長官選舉法和立法會選舉法。圖為澳門著名地標大三巴牌坊。（本報資料照片）
為更好適應一國兩制，落實愛國者治澳，澳門擬修改行政長官選舉法和立法會選舉法。圖為澳門著名地標大三巴牌坊。（本報資料照片）

為全面貫徹落實「愛國者治澳」原則，澳門特區政府行政法務司司長張永春15日表示，澳門就對現行的行政長官選舉法和立法會選舉法提出若干修改建議，並進行公開徵詢，藉此進一步使選舉制度更加符合澳門發展的需要，更加適應「一國兩制」實踐的要求。

據中新社，澳門政府15日宣布，將於6月15日至7月29日期間，就修改行政長官選舉法及立法會選舉法進行公開諮詢。

張永春說，是為全面貫徹落實「愛國者治澳」原則，應對維護國家安全領域的新要求、新挑戰，有效維護國家主權、安全和發展利益，同時結合特區選舉實務工作的需要，進一步優化選舉環境及選舉程序。

他說，透過此次公開諮詢，澳門政府將廣泛聽取社會各界人士的意見和建議，進一步完善選舉法，使選舉制度更加符合澳門發展的需要，更加適應「一國兩制」實踐的要求。

據澳門政府公布，此次修法主要包括三個方向：一是完善資格審查機制。優化澳門行政長官選舉的被提名人、行政長官選舉委員會委員參選人及立法會議員候選人資格審查機制。

二是加強遏止違規行為。總結過往選舉實踐的經驗，對澳門立法會選舉法的相關規定進行優化，加強防範及懲處違規競選宣傳、擾亂選舉秩序的行為；三是優化選舉管理流程。參考澳門立法會選舉管理委員會提交的選舉活動總結報告建議，使選舉程序更加合理、暢順。

澳門政府表示，諮詢期內將舉辦8場諮詢會，其中6場為特邀場次，邀請對象包括澳門立法會議員、澳門行政長官選舉委員會委員、各諮詢委員會成員，以及各領域的社團代表等。

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