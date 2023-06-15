走私貓狗兔2月死60隻 港男判囚28個月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年香港 水警於屯門以西水域追截一艘快艇 ，起獲17個寵物籠，內有163隻貓狗及1隻兔子，涉案31歲快艇舵手梁霆烽昨於區域法院承認殘酷對待動物、危及他人在海上的安全等合共5罪，被判囚28個月。

明報報導，獸醫評估事件屬「粗暴方式」運送動物、籠內動物因空間擠迫堆疊起來，滿身尿糞。法官直指當中60隻動物於案發兩個月內相繼死亡，屬加刑因素。

據報導，被告梁霆烽（報稱無業）承認各一項輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、沒有遊樂船操作人本地合格證明書、沒有停止航行及危害他人在海上的安全罪。辯方求情稱，被告因貪圖「快錢」犯案，但最終無獲得5000港元（約638.7美元）報酬。

報導稱，案情指出，2022年5月18日晚上11時許，警方發現一艘快艇以時速16海里進入香港水域，示警停船無效，逾15分鐘後截停快艇及拘捕被告。警方在艇内發現117隻貓、46隻狗及1隻兔子。籠內環境擠迫，很多動物全身濕透，發出哀鳴。被告警誡下稱，他是第一次駕駛快艇，還未收取酬勞。

報導說，事後所有動物接受檢驗，全部無被植入晶片 。獸醫指籠內有一隻已死去的貓、3隻貓狗皮膚受感染、14隻貓狗受上呼吸道感染，以及一隻貓流產，貓胎死亡。

報導指，法官判刑時表示，走私動物令案情更嚴重，加上被告深夜無牌航行、沒有航行燈、被警方發現後加速和逃避追捕，屬畏罪潛逃及不負責任航行，同時罔顧船上160多隻動物的生命安全。