與謝賢、胡楓齊名 一代粵語片小生張英才88歲病逝

一代粵語片小生張英才驚傳死訊，享壽88歲。（取材自微博）

一代粵語片小生兼配音員張英才14日傳出死訊，享壽88歲。網上昨天有人留言「88歲的張英才今天下午在老人院孤獨離世，沒有親人陪伴，才哥一路好走！永遠懷念！」

綜合香港 經濟日報、香港01報導，張英才在1934年於香港出生，曾在知名學府華仁書院就讀。在16歲時加入影壇，因俊朗外表而接演大量作品成當紅小生，曾與謝賢、胡楓、呂奇齊名。他共演出約300部電影 ，代表作包括「工廠少爺」、「街市皇后」、「大丈夫日記」等。

他於1960年代起涉足電視演出，電視劇代表作有「射鵰英雄傳」演全真七子之首馬鈺、「西遊記」演太白金星等。他一直演到2006年退休 ，據悉，張英才昨日於老人院病逝，而最後的演出作品是2007年播出的電視劇集「爸爸閉翳」。

另外，張英才也參與配音工作，比如「龍珠」牛魔王、「聖鬥士星矢」一輝師傅、「忍者亂太郎」戶部新左衛門等粵語版，都是由他聲演。

資深配音員丁羽回覆傳媒表示，與張英才認識逾60年，今天收到朋友通知才得悉好友離世。他指張英才對朋友很好，並從來報喜不報憂。

張英才早年跟粵語片演員車綺芬（方玲）結婚，但不久便離婚。一直有傳車婉婉是張英才女兒，但二人不曾承認父女關係，車婉婉昨日回覆媒體證實張英才死訊，表示：「才叔叔安詳離世，一切事情他的家人會安排，多謝大家關心。」車婉婉透過經理人回覆表示：「沒有回應」。

胡楓昨日接受電話訪問，得聞張英才死訊亦感愕然：「剛剛有人打給我，但不知真假？我們很少聯絡，他很內向、內斂，我們在TVB都好少遇到。知道他近年住進老人院，聽聞好遠，他是好好先生，聽到消息當然難過、好惋惜。」

張英才（右）是粵語片時代的一線小生。（取材自臉書）

張英才最近一次露面，已是2018年林建明於社交網上載跟張英才夫婦、盧海鵬、苗僑偉與戚美珍夫婦、古天樂、謝天華等人飯敍的照片，當時張英才滿頭白髮，但精神不俗。據悉古天樂父親古振光年輕時以藝名高峰拍過粵語長片，曾跟張英才、司馬華龍、夏春秋等合作。