港旅展迎旺季 業界憂航班不足 酒店缺工僅開7成房

香港國際旅遊展15至18日於灣仔會展舉行，但不少參展商擔心航班不足，影響當地復甦；圖為香港機場的航機。（路透）

迎旅遊業旺季，香港 國際旅遊展（ITE）15至18日於灣仔會展舉行，首一天半為業內人士專場，逾400家來自日本、韓國、澳門、澳洲等約50個國家或地區參展商參加，規模恢復到疫前2019年約80%水平，預計可吸引逾6萬人次入場；不少參展商不約而同指航班不足，影響復甦。

明報報導，韓國觀光公社代表稱，今年1至4月訪韓人數有5000萬，較2019年同期恢復48%，預料9月航班增加後，機票價格下降，屆時有更多人訪韓。泰國 旅遊達人胡慧沖表示，港人到泰國旅遊日數及花費較疫下增多，但最大問題亦是航班不足。

此外，面對人力短缺，港府前天再宣布擴大輸入外勞，推出建造業和運輸業輸入勞工 計畫，配額上限合共2萬人，下月起接受申請。本地酒店業界隨即出現同樣呼聲。香港酒店業主聯會昨日發表「酒店業人手短缺及輸入勞工意見調查」結果，稱香港酒店業現時欠缺9000多員工。

報導說，聯會執行總幹事、曾任民政事務局長的徐英偉表示，釋放本地勞動力仍是首選，但有需要輸入外勞，建議港府設酒店業特別輸入外勞計畫，提供9000個外勞配額。有工會表極度不安，指商會未獲批已放風，較弱勢的工人無奈。

報導稱，聯會在5月中至下旬向會員派發問卷，99個會員集團中收到約六成回覆。調查顯示，未來4年將有新酒店落成，接待旅客的酒店房預料超過9.1萬間，屆時酒店業將欠1.2萬人手。徐英偉指出，疫情期間，大量雇員轉職至其他行業，他指下月已是暑假旺季，料趕不及補充人手，只能開放約七成房間。

調查顯示，93%受訪者考慮輸入外勞，當中76%傾向內地勞工。徐說現時本地招聘困難，酒店業要多管齊下。

報導指，港府前日推出「補充勞工優化計畫」，暫時撤銷26個工種的輸入外勞限制，包括侍應、洗衣工、接待員等，目標今年9月前接受輸入外勞申請，徐贊同有助緩解餐飲、清潔等部門人手荒，惟審批需時3個月以上，難解「燃眉之急」。他促當局將申請程序壓縮至兩個月。

另據大公報報導，財政司副司長黃偉綸昨日表示，港府在建造業及運輸業推出的輸入勞工計畫，合共2萬勞工配額估計僅占欠缺勞工的一半，港府仍期望其他空缺可由本地勞工填補。他強調港府「本地勞工優先」的原則不變，期望多管齊下解決勞動人口短缺問題。