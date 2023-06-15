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歷年最大 港破9100萬美元現鈔洗錢 拘23人

香港新聞組／香港15日電
利用航空旅客運送現金的洗黑錢集團遭海關瓦解，涉案金額總共超過7億港元。（取材自香港電台）
利用航空旅客運送現金的洗黑錢集團遭海關瓦解，涉案金額總共超過7億港元。（取材自香港電台）

香港海關5月25日至6月13日突擊搜查24個處所，拘捕23人，瓦解一個洗黑錢集團。初步相信該集團今年1月至5月間利用11人頻繁往來土耳其與香港，分41次運送合共9100萬美元現鈔抵港，資金來源及流向待查。這是香港海關歷來偵破涉及航空旅客協助洗黑錢的案件中，涉案金額最高的一宗。

綜合港媒報導，香港海關今年初，注意到有人頻繁從海外赴香港，最高峰時一個月入境22次，通常兩人同行；他們攜帶極少行李，在機場向海關申報攜帶鉅額美元現金，每次約130萬至530萬美元不等。

香港海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文14日在記者會上說，一個由兩名香港本地男子操控的集團，安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦堡，申報攜帶現金入境作為鑽石及珠寶貿易，但未能提供相關細節；到香港後，成員會將現金交由集團成員送往尖沙咀的商業公司，但該公司並未經營珠寶或與土耳其公司開展業務。

該集團利用數千至數萬港元的酬勞，招攬成員攜帶美元赴香港。香港海關正調查美元最終流向，並向海外執法機構尋求協助調查，偵察行動仍持續進行，不排除有更多人被捕。

香港海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富說，海關於5月25日至6月13日展開執法行動，共拘捕23名懷疑涉案香港本地男子，年齡介於25歲至47歲，當中包括兩名洗黑錢集團主腦、兩名洗黑錢集團骨幹成員和10名負責運送現金的航空旅客，部分有案底。23人全部獲准保釋。

警方初步調查相信運錢者互不相識，不排除為「搵快錢」犯案，集團主腦以分開招攬方式，減低運錢者對洗黑錢認知，以便幕後操控；集團曾轉移處理款項地點至尖沙嘴其他商業單位，以及轉換運送車輛，以掩人耳目。涉案商業單位報稱從事電單車配件、五金貿易、電子產品和家庭用品，實為空殼公司，與鑽石珠寶貿易毫無關係。

楊郁文指，由於本案涉及外地輸入到港的懷疑犯罪得益，已聯絡外地執法機構及國際情報組織，並要求土耳其有關當局協助調查被捕人報稱的兩間公司。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

此外，根據由警務處及海關人員組成、專門負責管理可疑交易舉報機制的機構「聯合財富情報組」數字顯示，今年截至5月31日共接獲逾3.1萬宗可疑交易報告，而過去6年（2016至2022年），因洗黑錢被定罪的總人數達633人，凍結超過90億港元（約11.5億美元），而充公金額達12億港元（約1.5億美元）。

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