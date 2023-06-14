我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

港強制舉報虐兒草案二讀 當局：有阻嚇作用

香港新聞組／香港14日電
香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，建立強制舉報機制是為了盡早介入虐兒個案。（中通社）
香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，建立強制舉報機制是為了盡早介入虐兒個案。（中通社）

香港日前公布強制舉報虐兒相關措施，勞工及福利局局長孫玉菡動議二讀發言時表示，建立強制舉報機制是為了促使及早發現和盡早介入懷疑虐待兒童個案，草案指明社會福利、教育及醫療衞生界別的專業從業員為強制舉報者，他們如果在工作過程中有合理理由懷疑兒童遭受嚴重傷害，或面對遭受嚴重傷害的實際風險，必須盡快舉報，違反規定的最高罰則為監禁3個月及罰款5萬港元（約6380美元）。

香港電台報導，孫玉菡指出，草案指明的強制舉報者包括了教育、醫療及社會服務範疇的專業從業員，可以為兒童提供廣闊的保護網，對施虐者也會產生阻嚇作用。

孫玉菡又說，《條例草案》亦會為強制舉報者提供法定免責辯解及法律保障。而為配合條例生效，政府會為強制舉報者提供培訓，也會擬備實務指南，協助他們及早識別、舉報和介入虐兒個案，同時也可減少濫報。

政府預期法例生效後，舉報虐兒個案的數字可能大幅上升，當局會增加兒童住宿照顧服務名額，在有需要時提供緊急安置，以及加強公眾教育及宣傳活動，提高社會對保護兒童的意識，政府也會檢視和加強現行的預防和支援措施。

教育 香港 福利

上一則

集團利用航空旅客洗黑錢逾7億 23港男被捕

下一則

演奏曾勉「港人加油」 日音樂人被拒入境

延伸閱讀

新冠、流感、腸病毒高原期 本土登革熱也爆發

新冠、流感、腸病毒高原期 本土登革熱也爆發
日相岸田宣布少子化應對措施 盼逆轉人口老化危機

日相岸田宣布少子化應對措施 盼逆轉人口老化危機
性平三法修法 7月加開臨時會 力拚月底三讀

性平三法修法 7月加開臨時會 力拚月底三讀
眾院國防授權法草案 提美台聯合武器生產可能

眾院國防授權法草案 提美台聯合武器生產可能

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高