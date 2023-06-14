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港重推私人參建資助房屋 市價65折出售 最快2028/29年度落成

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府重推私人參建資助房屋先導計畫「樂建居」，將先推出兩幅政府土地招標，共提供約2300個資助出售單位，先推出兩幅官地招標分別位於柴灣和東涌，最快2028至29年度落成，以市價65折出售。

大公報報導，房屋局局長何永賢表示，先導計畫包含「公開招標形式」和「私人土地形式」兩種模式，在公開招標方面，政府將在2023/24年度推出三幅政府土地招標；當中兩幅地可優先公布，包括位於新填海區的東涌第122區一幅土地，面積約為1.4公頃，可提供1600個資助出售單位。她表示，東涌用地無需做土地平整，預計今年底即可推出招標。

另一塊用地為柴灣祥民道一幅未平整用地，面積約率公頃，約可提供700個資助出售房屋單位，預計2024年第一季推出。何永賢表示柴灣相關用地有一些斜坡，其土地平整、打樁等工作將交由發展商設計和籌畫，以往的流程被壓縮，預計項目的落成時間可加速2至10個月不等。

「私人土地形式」則是鼓勵私人發展商利用手上土地，例如改劃一些農地，協助政府興建多些資助房屋。

此外，先導計畫下單位數目設有下限，以及設有26平方米的最低實用面積要求，同時規定至少七成單位的實用面積不少於34.8平方米，即居屋項目供三至四人居住的單位面積下限，何永賢表示，是為確保發展商不會興建太多面積細小的單位，讓發展商可因應市場需要而靈活設計合適的單位組合。

地價方面，如屬公開招標政府用地，地政總署會以單位售價為六五折再計算地價；若是由發展商改劃農地參與，當中住宅部分補地價會是市值三分之一，非住宅部分就是地價的十足市值。

據了解，「樂建居」計畫有指是當年「私人參建居屋」的翻版。2002年樓市低迷，時任房屋及規劃地政局局長孫明揚宣布，推出「孫九招」救市，包括結束居屋和私人參建居屋計畫，以及出售公屋計畫等，「私人參建居屋」從此絕跡。政府這次推出「樂建居」，明顯將「私人參建居屋」進一步優化，除可利用私人發展商手上土地，也將所有責任回歸發展商，政府毋須再收拾爛攤子。

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