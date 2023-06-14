港建造、運輸引外勞上限2萬 先供基建、房屋、醫院等公營工程

港府公布建造業及運輸物流業輸入勞工安排，配額上限2萬人，圖為鐵路工程人員資料照。（中新社）

香港 建造、運輸業計畫引進外勞，上限2萬人。港府同時宣布調整補充勞工 計畫，暫停執行26個工種不得輸入外勞的規定，為期兩年。商會對計畫紛表歡迎，認為有助舒緩人手荒和加快復常；勞工界不滿政府再次架空勞顧會，敦促嚴格監管計畫防止雇主濫用，並要求計畫設時限。

綜合媒體報導，面對人力短缺，港府昨日再宣布擴大輸入外勞，推出建造業和運輸業輸入勞工計畫，配額上限合共2萬人，做法參考院舍護理員輸入特別計畫，改由政府跨部門聯絡小組而非勞顧會審批。其中建造業配額上限1.2萬人、航空業6300人、小巴及客車司機共1700人，下月起接受申請。副財政司長黃偉綸表明計畫非永久，但沒設完結時限。

港府昨在記者會強調會優先保障本地勞工並加強本地培訓，輸入外勞計畫規定外勞工資不得少於香港相關職位每月工資中位數、雇主聘用本地工人和外勞比例為2：1、雇主須就每名外勞支付每月400港元（約51美元）「雇員再培訓徵款」。

財政司副司長黃偉綸昨率領多名官員出席記者會。他指出，港府不會容許人力短缺成為阻礙香港復甦、窒礙經濟發展、影響民生的「瓶頸」，因此決定在建造業及運輸業（包括航空業）推行輸入勞工計畫，同時優化現行「補充勞工計畫」。他強調「本地勞工優先」繼續是政府人力政策的基礎，輸入勞工的工資亦不可低於相關職位的中位工資。

特首李家超昨出席行政會議前表示，有關政策的三大原則是要保障本地工人利益，首要確保本地勞工就業 優先；第二是保障本地勞工的工資收入不被拖低；第三是以培育和增加本地勞工為主，引入外來勞工僅是輔助性質，而非永久性措施。

建造業是輸入勞工計畫的「大戶」，發展局局長甯漢豪昨表示，計畫下的配額會優先考慮供基建、房屋、鐵路及醫院等公營工程項目，合約要超過10億港元（約1.27億美元），私營項目則必須要證明引入的勞工真的在香港非常短缺。她指計畫下輸入的建造業勞工必須於獲批申請的工程項目和所屬地盤工作，與本地勞工人數比例為1：2，有別於現行「補充勞工計畫」下公營工程項目可獲豁免的做法。