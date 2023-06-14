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國安法指定法官 判辭抄原告被令重審 外界稱他走捷徑

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名國安法指定法官涉嫌司法抄襲，判辭98%抄原告陳詞，敗訴的被告不服裁決，日前提出上訴，上訴庭下令案件重審。

香港01報導，國安法高院指定法官陳嘉信被指在審理一宗侵權案時「司法抄襲」(judicial copying)，把原告的陳詞「搬字過紙」地抄到其裁決書上，並占其判辭的98%，餘下2%亦沒有一句是法官用自己文字寫的完整句子；敗訴的被告不服裁決提出上訴。

該案的原告為黃道益活絡油，7名被告：星洲藥業、星洲藥業（香港）有限公司、星洲藥業有限公司、南洋（新加坡）藥業公司、Law Yan Wai（音譯：羅仁槐）、高惠萍及羅家琪。

原告於2014年入稟，指被告至少在2012年起開始在其產品包裝上，使用「黃道益」、「黃道益活絡油」、「黃道人」及「黃道老人」等標誌，故要求法庭禁制被告假冒商品和侵權。陳官於2021年下判辭裁定原告勝訴，並需支付訟費。

報導稱，被告提出上時指陳官疑「司法抄襲」，並附上列表，逐段比較原告陳辭及陳官裁決書的內容，並發現陳官的裁決書內容，有超過98%是抄襲原告的書面陳辭，其餘2%亦沒有任何一句是由陳官親自撰寫。被告認為陳官未作出獨立判斷，也沒有給予足夠理據裁定原告勝訴，形容陳官：「沒有將獨立思考帶到他的司法功能上。」要求法庭下令重審案件，重新審視涉及「司法抄襲」的證供等。

上訴庭三名法官認為，陳官做法令外界覺得他是在「走捷徑」，其抄襲的質素，難令人認為法官有運用其智慧去得出結論，在別無選擇下，唯有裁定被告上訴得直，下令將案件交予另一名法官審理。

據報導，司法機構表示，終審法院首席法官張舉能完全同意上訴法庭判案書中提到，判案書不能抄襲的意見。他認為抄襲行為對訴訟雙方不公平，亦影響到公眾對司法的信心，絕不能接受。

張舉能及高等法院首席法官潘兆初已就抄襲一事，對陳嘉信法官作出嚴肅訓誡，陳法官表示明白和同意。張舉能亦已指示司法學院，特別針對判案書不可抄襲方面，加強對法官和司法人員的培訓。

香港 新加坡 高院

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